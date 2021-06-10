6 月 10 日，车好多集团宣布已完成 3 亿美元新一轮融资，本轮由 H Capital 领投，红杉资本中国基金、IDG 资本、杨浩涌个人基金跟投，投后估值超 100 亿美元。

H Capital 创始人陈小红表示，“技术成熟、用户消费的线上化迁移正在催生汽车交易的电商化。车好多过去几年一直在探索并建立汽车电商基础能力，在寻找创造用户价值最优解的过程中快速迭代商业模式。我们认为车好多在汽车电商领域的发力，将推动国内汽车电商的主流化时代加速到来。”

红杉资本中国基金合伙人计越表示，“过去几年，我们看到车好多在汽车消费产业中通过技术构建能力并使之落地，并见证了由此带来的行业变化，更多的用户接受二手车以及在线购车，这背后是原有商业模式在新生产力支持下的进化升级，从而带来价值链的重构。这个过程非常艰难，但也蕴含着巨大的机会。我们期待，车好多进一步释放互联网的连接作用，为用户创造更大的价值。”

IDG 资本合伙人崔广福表示，“中国二手车消费市场规模巨大，但仍以线下分散的传统车商为主，在车况、车价、售后服务等核心环节，消费者体验仍待改善。我们期待，车好多能够把积累的互联网技术创新、流程标准以及售后服务保障，拓展到整个汽车电商领域，带动行业服务水准实现大跨越。”

车好多集团 CEO 杨浩涌表示，“汽车交易已进入电商发展的新阶段，我们将持续围绕用户，建设提供更优质产品和服务的能力，并把这些能力与标准，赋能给整个行业，加速推动汽车流通行业效率与用户体验的变革迭代。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。