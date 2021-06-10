农业农村部日前在官网公布了 2021 数字农业农村新技术新产品新模式优秀案例，蚂蚁集团共有两项数字助农方案入选榜单。

蚂蚁集团入选的两项优秀案例，分别是由蚂蚁区块链科技（上海）有限公司完成的 “基于区块链的农村产权交易平台”，以及网商银行完成的 “卫星遥感和人工智能技术在智能化农村金融的创新应用”。

当下，区块链技术已逐渐成为助力乡村振兴的新动能。去年 10 月份，第一笔区块链农村土地产权交易流转合同基于蚂蚁链完成。这笔交易发生在江苏射阳县，并创下三个 “全国之首”——首次将区块链技术与农村产权交易深度融合，全国首笔农村产权全链上交易项目，全国首笔裁判机关可直接核验链上数据的农村产权交易项目。

在发展农村数字普惠金融上，卫星遥感贷款技术也应用在破解农民贷款难题。网商银行通过 “大山雀” 卫星遥感贷款技术，即卫星照片加人工智能识别农作物，以此为基础估算产量产值，解决农村 “贷款难” 的问题。截至去年 9 月份，大山雀已经覆盖了全国 690 个涉农县区，试用期参与农户超过 5 万人。

农村农业部官网信息显示，2021 年以来，农业农村部信息中心面向全社会开展了数字农业农村新技术新产品新模式征集工作，共收到 661 份申报材料，最终有 205 个案例被评为 “2021 数字农业农村新技术新产品新模式优秀案例”。

除入选农业农村部的优秀案例外，蚂蚁集团近来在运用数字化技术助力农业农村发展，推动乡村振兴上也是动作频频。此前不久的 5 月份，蚂蚁集团公布数字化助农的六个关键目标，将通过生态和科技两条路径助力乡村振兴。蚂蚁集团透露，未来 1 年，网商银行还将借助遥感技术为 100 万种粮大户提供金融服；未来 3 年，蚂蚁链将助力 300 个县域地标产品溯源及提升品牌度和数字化能力。

蚂蚁集团董事长兼首席执行官井贤栋表示，科技和创新一直是我们一路走过来最重要的基因，我们今天把科技不仅用于持续的产品创新、为消费者为小微企业创造更多的服务，我们也把它用来全力的帮助农村的发展。