日前，临床质谱检测整体解决方案供应商北京豪思生物科技有限公司（简称 “豪思生物”）宣布完成 2 亿元 B+轮融资。本轮融资由启明创投领投，元生创投、建发新兴投资及老股东远洋资本跟投。易凯资本担任独家财务顾问。

豪思生物表示，本轮融资资金将主要用于推进公司独家检测产品临床及注册申报，质谱仪器硬件产品研发、增大临床市场推广和宣传。

豪思生物创办于 2016 年 3 月，经过 5 年发展成长为一家集色谱质谱仪研发生产、自动化前处理仪器生产、临床色谱质谱诊断试剂盒、第三方医学检验实验室和临床蛋白代谢组学研究的高新技术企业。

豪思生物将广泛应用于食品、化工、药品、军工等方面的色谱质谱分析仪器，升级迭代成医疗专用仪器，并在前端增加自动扫码、自动前处理、自动震荡离心等功能，将繁琐复杂的操作，变成 “傻瓜式”“一键式” 的处理，并在仪器内置临床检测试剂盒，从而解决临床质谱最大的痛点问题。

产品研发上，公司不跟随不模仿，自主研发了三款临床刚需的独家检测产品，即阿尔茨海默症早期诊断、前列腺癌检测和心血管疾病检测试剂盒。

与院士团队合建研发中心

与西湖大学施一公院士团队合作，建立豪思-西湖精准医疗中心，利用西湖大学在基础科研方面的优势，将临床色谱质谱科研成果快速、有效转化成临床检测项目和检测试剂盒。

与梅奥专家合作制定行业标准

与美国梅奥医疗中心临床专家合作建成联合研发中心，将欧美最先进的临床质谱检测系统引进国内，与国内主管机构共同制定临床色谱质谱行业标准，发布室间质评，推动整个行业健康、有序发展。

与国际一流科研机构共建平台

在公司联合创始人英国化学院院士 Gert Lubec 教授的推动下，豪思生物与奥地利维也纳大学质谱平台，德国弗劳恩霍夫研究所共同打造蛋白、代谢组学科研平台，利用质谱技术，对人体血液、尿液、唾液及粪便的分析和检测，筛选心脑血管及肿瘤方面新的疾病标记物。

豪思生物创始人兼 CEO 栗琳博士表示：“感谢各位新老投资人对豪思生物的认可，过去的五年里，豪思生物从曾经的单一疾病检测服务供应商成长为如今在多种疾病领域突破，业务范围涵盖检测试剂盒、质谱仪、数据分析及产学研一体化服务的整体解决方案供应商。未来，我们会继续秉承 ‘让质谱变得简单起来’ 的理念，和公司的合作伙伴共同努力，为中国质谱检测体外诊断事业的崛起，作出最大的贡献。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。