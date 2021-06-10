惠普游戏品牌 VICTUS 光影精灵在成立七周年之际全方位升级，此次登场的惠普 VICTUS 光影精灵 7 游戏本，在外观、配置、散热模组、惠普游戏控制中心及人性化设计五大方面进行了升级。

惠普 VICTUS 光影精灵 7 游戏本采用全新外观设计，推出陨石黑、澎湃蓝、冰霜白三种配色。产品在近似 15.6 英寸的机身中，塞入了 16.1 英寸的屏幕，可视面积大幅增加 7%。同时，屏幕三边均采用了窄边框设计，左右边框缩短 19%，上边框缩短 25%，高达 84% 的屏占比能够玩家带来更加开阔的视野，实现沉浸式的游戏体验。

惠普 VICTUS 光影精灵 7 游戏本采用最新英特尔第十一代 Tiger Lake 架构，最高支持英特尔酷睿 i7-11800H 八核处理器。显卡配置方面，其搭载了 NVIDIA GeForce RTX 30 系列显卡，采用第二代 RTX 架构 Ampere，具备更加强大的人工智能增强图形技术。

随着游戏体量的增长，惠普 VICTUS 光影精灵 7 游戏本也配备了游戏级存储，最高支持 1TB PCIe 4.0 NVMe 固态硬盘，配合双 M.2 NVMe 接口，顺序读写可达 7Gb/s；相比上一代 PCIe Gen3，连续读取速度提升 100%，连续写入速度提升 70%。

此外，惠普 VICTUS 光影精灵 7 游戏本标配 100% sRGB 高色域显示屏幕，最高支持 2K 165Hz 电竞屏。

惠普 VICTUS 光影精灵 7 游戏本的散热模组同样实现大幅升级。产品首次搭载了惠普游戏本最高端的酷凉风暴散热技术，配合三相马达和液态轴承，可实现两进三出五风道散热。同时，机身右侧增设一处显卡散热出风口，相较上一代产品，热管面积增加 12%，风扇面积增大 7%，D 面开孔率提升至 70%，整体最大进风量也大幅增加 14%。

惠普 VICTUS 光影精灵 7 游戏本预装的惠普游戏控制中心，增加并优化了多种贴心功能，满足玩家多样的个性化需求。惠普 VICTUS 光影精灵 7 游戏本是首款预设了安静模式的惠普游戏本，并支持狂暴模式，最大性能释放可达 35w+95w，玩家可以按需调节风扇噪音与性能表现的最佳平衡点，来匹配不同游戏的使用场景。自动智能降压功能在保证性能的前提下，有效降低处理器核心温度，为玩家提供智能的能耗解决方案。此外，惠普游戏控制中心还同步更新了游戏奖励机制、壁纸画廊、灯光工作室、我的游戏等多项功能，供玩家根据喜好打造专属的个性化游戏空间。

为打造更加舒适的使用体验，惠普 VICTUS 光影精灵 7 游戏本在细节上也带来更多人性化调整。相较上一代产品，惠普 VICTUS 光影精灵 7 游戏本在保持风扇噪音不变的基础上，性能发挥实现了 30% 飞跃式提升的同时，键盘区域温度却下降了 1 度。触控板面积比上一代增加了 19%。同时，惠普 VICTUS 光影精灵 7 游戏本为更好地保护玩家的用眼健康，采用了通过德国莱茵 Eyesafe 蓝光护眼认证的无闪烁 DC 调光屏幕，在保证画面颜色没有偏移的情况下，有效减少了 29% 的蓝光输出，缓解玩家长时间直视屏幕造成的眼部疲劳。电池续航方面，产品的最大电池容量从上一代的 52.5whr 升级到了 70whr。

发售信息方面，惠普 VICTUS 光影精灵 7 游戏本售价为 5799 元起， 现已在苏宁、天猫、惠普旗舰店开启预约，6 月 16 日起正式发售。