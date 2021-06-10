IDC 最新发布的《2020 年 IDC 中国视频会议与协作市场跟踪报告》显示，2020 全年，中国视频会议市场规模达到 9.5 亿美元（约合 65.2 亿元人民币），市场规模较同比上涨 18.9%。其中，硬件视频会议市场同比增长 15.3%，达到 6.9 亿美元（约合 47.4 亿元人民币）；云会议市场同比增长 29.4%，达到 2.6 亿美元（约合 18.0 亿元人民币）。此外，IDC 预测，中国视频会议市场规模在 2024 年将超过 100 亿元人民币，云会议市场占比将近 40%。由于疫情防控的常态化，以及非接触商业的兴起，中国视频会议市场将进入新一波的增长周期。

从产品分类来看

硬件终端市场取得了五年来最快的市场增速，吸引了众多新厂商的加入，为市场的发展带了新的活力。此外，随着硬件视频会议产品形态的不断演进，以商业显示屏为代表的融合视频应用产品，将继续推动硬件视频会议市场的增长。

云会议市场增长更加迅速。但是，与外界高涨的市场热情不同，云会议市场增长基本符合预期。一方面，因为 2020 年上半年，众多服务商采用免费的商业模式聚集企业用户，导致了爆发式增长的用户需求从 2020 年下半年才开始实现商业转化；另一方面，云厂商的持续免费模式，导致了传统 SMB 中小企业客户的续费率有所下滑。从中长期来看，疫情让用户认识到了云会议的灵活、弹性，以及并不逊色硬件的良好体验，这为云会议未来的发展打下了良好基础。

从厂商市场份额来看

硬件视频会议市场集中度依然较高。华为、科达、Poly、中兴依然占据市场前四名的位置，而且小鱼易连由于在 2020 年良好的市场表现，以及新销售渠道的引入，在 2020 年晋升为硬件视频会议市场的第五名。同时，IDC 也看到，随着新厂商的加入，“其他” 厂家的增速明显快于市场平均增速，未来硬件视频会议市场格局将会有所变化。

IDC 中国电信和物联网高级研究经理崔凯表示，“展望未来，由于疫情防控的常态化，以及非接触商业的兴起，在线办公与协作正在成为企业的必选项。传统的视频会议更多的是为了满足企业的基础通信要求，但在数字化转型时代，企业对于视频应用的需求已经不再是企业的辅助工具，而有望成为推动企业用户体验提升、产品服务创新、商业模式变革的催化剂。面对数字化转型带来的挑战与机遇，视频与行业应用整合，帮助企业解决远程沟通和协作中遇到的新需求和新难点，视频会议市场未来仍有巨大的发展潜力。”