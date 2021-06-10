聚焦前沿科技，展现科技在现今和未来社会各行业的影响力，助力澳门成为全球科技产业新的聚焦点。8 月 26 日-28 日，BEYOND 国际科技创新博览会将于澳门金光会展中心举办。

这将是全球科技创新领域一次规模空前的盛会。届时，来自全球的世界五百强及行业领军企业、科技创新企业、投资机构、科研机构、政府机构、媒体等近 2 万名专业观众将齐聚澳门，共同探究科技创新及其对社会各行业的影响，推动科技创新与各行业融合，促进亚太经济发展。BEYOND 国际科技创新博览会倾力打造投资融资环节，BEYOND 国际投融资峰会和 BEYOND 国际资本对接会。不仅有顶级投资人莅临现场发表演讲，更有国际权威投资大咖以云演讲远程连线参与，以及针对性地搭建了一个高效的投融资平台——”BEYOND 国际资本对接会”，将以现场一对一和线上连线的形式同时展开，投资人与创业者无边界交流。

BEYOND 国际投融资峰会作为 BEYOND 国际科技创新博览会的重要板块，着眼全球投融资发展，立足科技创新及其对各个产业的影响，将就投资下一个十年，专一的生态投资，投资未知世界，后疫情时代：改变与应变，给投资以时间，给社会以价值，艰难时期创业者的机遇与挑战，全球化视野下的跨境投资，科研成果值得投吗？变与不变：重新定位天使等话题，邀请全球顶尖投资人参与讨论，为创业者提供创新创业的真知灼见。

继 IDG 资本创始董事长熊晓鸽先生和创新工场董事长兼首席执行官李开复博士确认参与 BEYOND 国际投融资峰会之后，目前已正式确认参与的嘉宾包括：光速中国创业投资基金创始合伙人宓群先生、Infinity 集团创始人及管理合伙人 Amir Gal Or (高哲铭) 先生、 500 Startups 创始合伙人兼首席执行官 Christine Tsai（蔡李成美）女士、经纬中国创始管理合伙人徐传陞先生，更多国内外知名投资机构和投资人也将近期逐一揭晓。

咨询投融资环节相关合作请联系：shengli@technode.com

以下为嘉宾信息

（顺序不分先后）

宓群（James Mi）

光速中国创业投资基金创始合伙人

宓群先生是光速中国创业投资基金的创始合伙人。光速中国是一家专注于中国市场的早期创业投资基金，管理着超过 20 亿美元的资金。宓群主导早期投资了包括美团（HK:3690）、拼多多 ( NASDAQ:PDD )、融 360( NYSE:JT )、中际旭创 ( SZ:300308 )、联络互动 ( SZ:002280) 等在内的多个成功上市项目。在福布斯 2020 全球最佳创投人榜单中，宓群位列第 21 位。

#关于光速中国

光速中国创业投资基金（Lightspeed China Partners）是一家专注于中国市场的早期创业投资基金，聚焦消费互联网、“互联网+”、企业服务/硬科技等领域，通过七支美元基金和一支人民币基金，管理着超过 20 亿美元的资金，在上海、北京、香港设有办公室。

光速中国专注挖掘优秀创业领袖，判断未来行业趋势，同时结合自身的研究能力扎根行业。目前，在各大领域的早期投资阶段，已孕育出一批创新且具有颠覆性的成功企业，包括美团点评 (HK:3690)、拼多多 (NASDAQ:PDD)、小鹏汽车 (NYSE:XPEV)、满帮集团、中际旭创 (SZ:300308)、途家斯维登、e 代理、小鱼易连-小鱼在家、DotC、企鹅杏仁、禾赛科技、商米科技、火花思维、房多多 (NASDAQ:DUO)、直客通、PlusAI、最右、信也科技 (NYSE:FINV)、联络互动 (SZ:002280)、青云科技 (SH:688316)、乐乐课堂、聚胜万合 (被奇虎 360 收购)、汉朔科技、来也科技、喔趣科技、Wayz.ai、FaceU(被今日头条收购)、融 360(NYSE:JT) 等。



Amir Gal Or (高哲铭)

Infinity 集团创始人及管理合伙人

INNONATION 创新国度董事长

Amir Gal Or 先生创办了 Infinity 集团，是唯一的非中国企业家设立并领导着 20 多家中国本土公司和基金。他创办的 INNONATION 创新国度，是以色列创新连接世界的桥梁。因为在创新领域和中以两国合作方面的突出成就，2017 年 Amir 被中国政府授予 “ 中国政府友谊奖” ，并在 2019 年获得以色列政府授予的” 耶路撒冷奖”。

#关于英飞尼迪集团（Infinity Group）

成立于 1993 年，在以色列 IDB 集团及中国国家开发银行等知名合作伙伴与投资者的支持下，通过一系列著名的成功投资和退出案例，英飞尼迪集团（Infinity Group）已经赢得了作为领先基金管理公司应有的可靠声誉。同时也成为了在人民币基金领域世界领先的国际基金管理公司。

今天在英飞尼迪，我们关注如何在以色列拥有诸多先进知识和技术的领域与中国商业智慧及快速发展的中国市场之间创造互利的关系。因此，我们管理并投资领先的中国企业以及需要加强其中国业务活动的以色列公司。我们寻找并投资于那些具有出色的创业精神和产销能力但是需要创新技术和专利知识的中国企业。

Christine Tsai（蔡李成美）

500 Startups 创始合伙人兼首席执行官

Christine Tsai 是 500 Startups 创始合伙人兼首席执行官。500 Startups 自 2010 年成立以来，在 Christine 的带领下，管理着超过 6.5 亿美元的基金，全球投资的公司已经超过 2500 家。500 Startups 有 140 多个雇员，并建立了一个横跨 77 国的、充满活力的创业者社区。

Christine 的整个职业生涯都是在硅谷建立和投资的。在创立 500 startups 之前，她在 Google 担任产品营销和运营职务，专注于盈利和开发产品。Christine 拥有加州大学伯克利分校的认知科学学士学位。

#关于 500 Startups

500 Startups（又称 “500”）于 2010 年 6 月在美国硅谷成立，是一家专注于早期投资的风险投资机构，投资足迹遍布全球 77 个国家和地区。截至 2021 年 3 月，500 Startups 已投资了 2,500 余家初创企业，发行了总规模超过 6.5 亿美元的 23 支基金，社交媒体粉丝数超 120 万。

500 Startups 连续 7 年被 Pitchbook 评为” 全球最活跃的风险投资机构”，2019 年投资数和退出数均位列全球第一。500 Startups 主要投资人工智能、物联网、生物医药、智能设备等高新科技行业的初创企业，并为其投资的企业提供加速器课程和一系列投后服务。在 500 的投后企业中，已有 25 家成长为独角兽（企业估值在 10 亿美元以上），109 家成长为准独角兽（企业估值在 1 亿美元到 10 亿美元之间）。



徐传陞

经纬中国 创始管理合伙人

徐传陞先生是经纬中国的创始管理合伙人，主要专注医疗健康、移动互联网、软件服务等领域的投资。

自 2000 年开始风险投资以来，他主导投资了滴滴出行、百度 (NSDQ：BIDU)、博纳影业 ( NSDQ：BONA )、分众传媒 (NSDQ：FMCN )、小鹏汽车（NYSE:XPEV）、中国有赞 ( HKSE：8083.HK )、康辉医疗 (NYSE：KH)、健友股份 ( SSE：603707 ) 等项目。

#关于经纬中国

经纬中国成立于 2008 年，是一家专注于新兴产业的投资公司，是扎根中国、在早期市场上最活跃的 VC 机构。目前已投超过 700 家公司，主要投资方向为：医疗健康、硬科技+先进制造、大消费、企业服务、文娱社交等领域。

投资案例中的明星公司包括滴滴出行、猿辅导、饿了么、理想汽车、小鹏汽车、富途证券、车好多集团、自嗨锅、钟薛高、简爱酸奶等。