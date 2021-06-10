6 月 10 日，智能化知识产权平台 “权大师” 召开媒体见面会，宣布获得 1.1 亿元人民币 B 轮融资，本轮融资领投方为中航资本和盈科投资，盐城智望等多家资本跟投。

权大师创始人孟潭表示，本轮融资将主要用于知识产权业务智能化技术和产品研发、销售团队打造和品牌推广。

成立于 2015 年的权大师是以技术和数据为核心驱动力的知识产权智能化平台，从商标的智能搜索系统、智能注册系统、大数据监控系统、统计分析系统等一系列高效便捷的 SaaS 服务工具切入，为用户提供高效的商标、专利、版权全链条知识产权服务。

截至目前，权大师线上注册用户数量超过 60 万人，使用权大师线上搜索工具的次数超过 11 亿次，每天有约 10 万专业人士使用权大师的各类工具；为超过 30 万家企业提供的超过 100 万次知识产权服务，其中不乏海尔、格力、腾讯、三一、国家电网、北大、中科院、农科院等超大企业和科研院所，也有无数类似地平线、石头科技、极飞科技等科创型企业。除了直接的终端客户外，权大师还赋能了超过 3 万个体同行以及 1000+机构同行。

本轮领投方盈科投资董事长于光大表示：“盈科投资非常看好知识产权赛道的商业机会，而权大师作为知产赛道的头部企业，用技术和数据赋能行业的模式，是最有机会成为行业独角兽的一家。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。