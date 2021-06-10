全球时尚和 Everything Else 领域技术平台 SSENSE 今天宣布，该公司已从红杉资本（Sequoia Capital）获得少数投资，使得公司的投资后企业价值超过 50 亿加拿大元。

这是该公司 18 年来的第一轮外部融资。交易收益将用于进一步加速公司的全球增长战略。在此次交易之后，红杉资本中国（Sequoia Capital China）的风险合作伙伴张宇将加入 SSENSE 董事会。

SSENSE 是一个全球技术平台，在文化、社区和商业领域开展业务。SSENSE 由 Rami、Firas 和 Bassel Atallah 三兄弟于 2003 年共同创立，总部设在蒙特利尔，集成了女装、男装、童装和 Everything Else 中的众多成熟的和新兴的奢侈品牌。

SSENSE 平均每月的页面浏览量为 1 亿次。大约 80% 的受众年龄介于 18 至 40 岁之间。这家私营公司自成立以来就实现了高两位数的年度增长率和盈利能力。

SSENSE 联合创始人兼首席执行官 Rami Atallah 表示：“SSENSE 的奠基精神就是挑战传统，利用我们的平台来放大那些正在改变我们对世界看法的声音。我很感激能有一支多元化的世界级团队，他们将继续为 SSENSE 的持续成功做出贡献。我们找到了志趣相投的合作伙伴，秉持共同的理念，突破边界以实现下一阶段的增长。我相信，我们将共同加强战略、运营和技术基础，实现我们的远大志向。”

红杉资本全球执行合伙人，红杉资本中国基金创始及执行合伙人沈南鹏表示：“我们很高兴成为 SSENSE 的第一位外部投资者和合作伙伴。在 Rami、Firas 和 Bassel Atallah 三兄弟的领导下，SSENSE 已成为顶尖时尚平台之一，将各大品牌和全球千禧一代及 Z 世代消费者联系在一起。红杉很高兴能够支持 SSENSE 在全球的持续扩张和在中国的加速发展。此次合作是我们在支持时尚行业数字化、支持有远见的创始人将全球时尚电子商务体验提升到新水平的努力中又迈出的坚实一步。”

Rothschchild & Co 在交易中担任 SSENSE 的独家财务顾问。Simpson Thacher & Bartlett LLP 担任 SSENSE 的法律顾问。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。