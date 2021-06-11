近日，阿里云宣布投入 10 亿美元，于未来三年透过 “数字亚洲加速计划”（Project AsiaForward）在亚太区培训上百万数码科技人才，帮助 10 万开发者并协助 10 万科技初创企业发展，全面支持区内经济增长，助力各行各业实现数码转型。

阿里云智能总裁张建锋表示：“创新科技对疫后经济复苏至为关键，当前亦亟需大量精通数码应用的人才，为数码经济的可持续发展提供支持。目前区内多个新兴垂直领域，包括电商、物流平台、线上娱乐等，对云原生技术需求旺盛。作为亚太地区领先的云服务供应商，阿里云致力不断完善区内的云端生态系统，推进云基础设施建设，并以投资建设创新及数据中心，以及培育技术人才作为两大策略重点，迎接数码化未来。”

针对菲律宾市场， 阿里云将于今年年底前开设其首个数据中心，透过弹性计算（ECS）、数据库、全球网络解决方案、内容分发网络（CDN）和存储服务等产品及服务，持续支持本地企业数码转型。此举体现了阿里云在菲律宾市场持续提升服务的承诺，并将重点辅助当地银行、金融科技、零售、物流和教育等领域掌握及采用云技术，把握新兴机遇。

在马来西亚，阿里云设立了中国以外的首个创新中心。阿里云与本地企业 Handsprofit 合作，为当地寻求发展前沿技术的中小企业、初创企业以及开发者打造一站式创新支援平台。平台不仅可提供多元化的云端科技与企业领导力培训，还将协助构建企业风险投资生态系统。

阿里云亦宣布其在印度尼西亚的第三个数据中心正式开服，为当地提供更多元化的云端产品和服务，包括数据库、安全、网络、机械学习及数据分析服务等。最新建成的数据中心，将进一步支持当地企业使用云端技术，并助力印尼全面迈向数码经济。目前，阿里云已在全球 24 个地区设有共 75 个可用区。

“数字亚洲加速计划” 在人才发展方面的三大核心项目包括：支持从业者提升数码技能的 “数字人才引领计划”（DigiTalents Forward），面向开发者推出的 “人工智能引领计划”（AI Forward），以及旨在帮助具潜力的商业构想吸引风险资本投资的 “数创企业引领计划”（DigiEntrepreneurs Forward）。目前，阿里云已与新加坡南洋理工大学计算机科学与工程学院及阿里巴巴-新加坡南洋理工大学联合研究院携手开启数字人才引领计划，各方将于南洋理工大学的 MiniMasters 课程框架内提供多项人工智能相关课程。

阿里云智能国际总经理袁千表示：“我们亚太区策略的其中一个重点是加大有针对性的投入，助当地企业实现数码转型。尤其在疫情影响下，企业对数码工具的需求急剧增长，更显示出有关投资的迫切性。此外，许多企业亦面临数码科技人才发展和培育的挑战，因此我们也将加强此方面的投入。”

今次阿里云国际峰会上，阿里云亦发布了一系列新产品及解决方案，支持各行业的数码转型，包括全球电商直播解决方案，基础设施产品以及一站式云原生数据管理平台。