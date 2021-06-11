6 月 10 日，蚂蚁链正式成为 2020 欧洲杯官方全球合作伙伴。蚂蚁链与欧足联（UEFA）签署了一项为期五年的合作协议，共同探索应用区块链等技术加速足球产业数字化转型，改善全球球迷的观赛体验。

与此同时，欧足联正式公布了本届欧洲杯的 “得分王” 奖杯，并首次融入区块链元素，获奖球员在本届赛事的成绩与荣誉将被上传至蚂蚁链永久保存。

欧足联市场总监盖-劳伦·爱波斯坦表示：“继 2018 年与支付宝达成 8 年合作伙伴关系后，我们很高兴与蚂蚁链也达成合作。传统体育产业正在经历充满挑战的一年，与蚂蚁链的合作充分显示了欧足联推动数字化转型的决心，我们双方将共同努力，为全球球迷提供更好的观赛体验。”

蚂蚁集团副总裁、智能科技事业群总裁蒋国飞表示：“很高兴蚂蚁链成为 2020 欧洲杯和欧足联国家队赛事的官方合作伙伴，随着足球与科技融合逐渐深入，蚂蚁链将持续探索应用区块链等技术助力体育产业发展，并加速数字化转型。我们希望通过科技的力量推动体育普惠，让更多人都享受到足球的乐趣。”

在赛事期间，支付宝将推出 “校园得分王” 激励计划，将同款得分王奖杯颁发给中国校园足球赛事中的青少年 “得分王”，他们的得分记录与荣誉将与欧洲杯得分王记录保存在一起，通过蚂蚁链让欧洲杯最佳射手的体育精神激励更多青少年勇敢追逐足球梦。