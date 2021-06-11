App Annie 发布了 2021 年 5 月 App Annie 月度指数排行榜，以下是详细内容：

全球热门游戏

5 月全球游戏免费下载榜前 10 名中，由 Zynga 旗下的土耳其超休闲游戏公司 Rollic 发行的《长发我最美》凭借在印度、印尼、美国、巴西等地的优越表现突出重围，发布第二个月便在下载榜中攀升 40 名，跃升至 5 月下载榜第一名。作为《高跟我最美》的姐妹篇，《长发我最美》5 月的亮眼表现可谓青出于蓝，可以称之为 Zynga 进行自身产品创新迭代的成功案例。

除此之外，5 月全球游戏下载榜的黑马还包括排名跃升至全球下载榜前三的 Paper Fold，相比于 4 月在美国的一枝独秀，5 月该游戏在除美国外的其他地区也展现了很好的吸量能力。另外一款跑酷类休闲游戏《冲吧肌肉》也在上线 1 个月后冲进游戏下载榜前 10。Lion Studios 发行的《动物变变变》较上月上升了 21 名，跃升至第 10 位。

5 月全球游戏畅销榜变化不大，ROBLOX、Uma Musume Pretty Derby、PUBG MOBILE 收入稳步上升，保持在收入榜前三。《原神》上升 5 名排名第 4，收入增速亮眼，主要由美国、中国、日本、韩国地区拉动。

全球热门应用

5 月全球应用畅销榜无大变化，《抖音》、YouTube、Tinder 稳居前三，并且收入较上月持续增长。收入榜中，给 Free Fire 提供皮肤配置的工具类 App Skins Tools Pro for ff5 月下载量暴涨，跻身应用下载榜前 10。

注：排名直接沿用应用商店的官方分类，Legend Squad 3D 被归类在应用商店的软件与演示 (应用) 中，但实际为 FPS 射击游戏，因实际应用属性和分类有出入，故不在此榜单做点评。

中国大陆热门游戏

5 月中国大陆 iOS 热门游戏中，腾讯旗下的《王者荣耀》和《和平精英》稳居下载榜和畅销榜前两名。除此之外，下载榜中表现亮眼黑马之一是由三七互娱发行的古风模拟经营游戏《叫我大掌柜》，4 月底在中国苹果商店上线后就取得了不俗的表现，5 月跃升至下载榜第 9 名。同月另一款模拟经营类游戏《我的饭店》2 月上线后在中国下载量持续上升，5 月下载量上升 15 名，跻身中国 iOS 热门游戏第 6 名。5 月中国 iOS 畅销榜中，由朝夕光年发行的《航海王热血航线》收入上升 14 名，位列中国 Top 5。《明日方舟》在海外取得成功后，也在国内取得了收入上的突破，5 月在国内畅销榜中上升 30 名，跻身前 10。

中国大陆热门应用

5 月中国大陆热门 iOS 应用中畅销榜基本与上月一致，《抖音》、《腾讯视频》、《爱奇艺》保持在收入前三名。《Boss 直聘》和《芒果 TV》收入均上升 1 名，《网易云音乐》5 月上升 2 名，位列第 9。下载榜中，上月新上榜的电信网络安全 App《国家反诈中心》下载量持续上升，5 月上升 6 位，跻身下载榜前 5。