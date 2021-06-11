全球疫情仍在持续，但科技创新与其对各行业的影响力不会停歇。人们也逐渐习惯了线上会议的形式，科技也在不断帮助科技乃至各个行业的发展，此次 BEYOND 国际科技创新博览会（以下简称：BEYOND EXPO）将结合线上和线下两种形式于一体，打造全球科技创新交流互通的新平台。BEYOND EXPO 将于 8 月 26-28 日在澳门威尼斯人金光会展中心举行，打造展览、论坛、对接、交流等多种形式，从企业、产品、资本、产业等全方位融合互动，共同促进全球科技创新发展。

BEYOND EXPO 领航全球科技盛会，打造全新创新交流平台

BEYOND 国际科技创新博览会，是由澳门科技总会主办，商务部外贸发展局和中国国际科技交流中心合办，动点科技、Forte Inc.、南光国际会议展览有限公司作为承办单位，澳门贸易投资促进局，广东省工商业联合会（总商会），粤港澳大湾区企业家联盟、京澳经济文化交流促进会作为支持单位，力争打造成为澳门的年度国际科技盛会。展区将设立近 5 万平的展区，设立影响力科技，生命科学，新基建、智慧城市与生活，未来科技四大板块，将吸引全球超过 1000 家世界五百强、大型跨国企业、独角兽创新企业以及新型初创企业展商参与，预计届时将有 20000 名专业观众到场观展，更有超过一百家国内外企业和驻华办事处组团参观。同期配套举行开幕式和数十场垂直论坛，国际投融资峰会，合作对接会，通过线上线下两种形式结合进行，将邀请全球顶级嘉宾参与分享行业风向以及创新趋势。

聚焦科技影响社会各行业，与各产业头部领军企业共谋发展

BEYOND EXPO 的焦点是科技创新及其对社会各行业的影响力，期望可以超越传统，超越科技，超越边界，这份初心和愿景的传递，使得不仅吸引了科技行业企业，更吸引到金融、房地产、医疗、农业、制造业、体育等等头部领军企业的参与，为科技创新的落地应用打造了一个更加广阔的平台。目前，已确认参与企业和机构：华为，腾讯集团，阿里巴巴集团，字节跳动，中国太平，中建国际，德勤，复星集团，华润集团，商汤科技，华大基因，雀巢，iDreamSky，英雄体育，柔宇，极飞，亿航，极米科技，浙江大学，西湖大学，华西医大，汇丰银行，工银澳门，澳门中银。

国际合作伙伴倾情加入，聚焦澳门链接全球创新生态

澳门作为亚太重要的国际交流合作的链接点，并具独特的开放性，BEYOND EXPO 力求在澳门呈现一场后疫情时代极具国际化的产业创新盛会，目前，已吸引了来自全球 30 多个国家的合作伙伴，联手打造美国、英国、日本、法国、新加坡、以色列等国家分论坛，邀请本地知名行业人士分享和讨论本地的科技发展趋势和国际合作的机遇。同时，从全球视野出发，BEYOND Virtual 也会推出一系列线上行业论坛，针对全球和区域性的一些热点科技话题展开深入讨论，其话题覆盖农业科技，全球电商，绿色科技，电子竞技，智慧城市等等，充分发挥合作伙伴在当地和擅长领域的优势和资源，共同促进 BEYOND 全方位的打造国际化的科技创新融合互动平台，推动亚太地区和全球的科技创新行业发展。目前确认的合作伙伴有：London & Partners 伦敦发展促进署，BRINC，ChinaEU，Jumpstart Media，WORQ，Startup Village，Yellowblocks，SAMURAI INCUBATE，更多合作伙伴将陆续揭晓。

参展报名，预购从速，请戳链接提交信息： https://beyondexpo.com/zh-hans/exhibitors/

成为赞助商参与大会，请通过 bd@beyondexpo.com 联系，获取报价信息

限时优惠票已正式发售（截止日期 6 月 26 日），请戳链接获取： https://beyondexpo.com/zh-hans/tickets/

BEYOND 国际科技创新博览会，8 月 26-28 日，我们澳门见。

更多信息请登陆官方网站：http://beyondexpo.com