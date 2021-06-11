2021 年 6 月 9 日至 6 月 10 日，由易居克而瑞主办，乐居财经作为首席媒体的第五届地新引力峰会正式开启！

地新引力峰会是易居克而瑞发起的一场以泛地产领域为核心的创新峰会，从 2017 年到 2021 年，已走进了第 5 年。作为中国房地产多元化的研究者与记录者，迎来 5 周年的地新引力峰会再次重磅升级：物业服务力峰会、产城发展论坛、智慧文旅论坛、康养产业新发展论坛、住房租赁论坛；资产管理论坛、城市更新论坛、科技创新论坛、不动产区块链论坛，九大热门论坛同步齐发！物业、产城、文旅、康养、租赁、资管、城市更新、科创、区块链等行业领袖齐聚，一起论道中国房地产多元化！

其中，“数智地产 资本赋能”2021 年度地新引力峰会科技创新论坛是由中国房地产业协会指导并发起，易居克而瑞、中国房地产业协会数字科技地产分会、金茂资本共同主办，会上聚集了来自房企、地产资本、科技企业的众多嘉宾，共同探讨资本、地产、科技的共融共生，解读行业未来的发展趋势。

| 房协领导致辞

提升项目品质，加速地产行业转型升级，更好的满足人民群众生活需求，是地产数字化首要任务。

“十四五” 期间房地产行业面临转型趋势有三点：第一，更加遵纪守法，第二，更多的依靠技术进步，第三，更好的注重项目品质。

创新目的在于应用，创新应该针对住宅当前存在的问题进行系统、有组织的创新，开发一些新技术、新产品，严格执行标准，从工艺上、标准上加强管理。

创新还需要在时代背景下解决问题，“十四五” 期间是重要的转型期，针对问题进行技术创新，针对性解决问题、推广应用新技术、新产品，不断的提高房地产项目的品质，为社会提供更高的满足人民群众需要的具有质量可靠、功能完善的住宅。

资本、地产、科技的共融共生

地产科技创投报告发布&地产科技创新大赛启动

| 克而瑞地产科技创投报告发布

整体房地产投资市场规模近 6000 亿，头部房企投资活跃，房企投资从地产投资向非相关行业投资快速扩展。

2020 年整体的房地产投资金额将近 6000 亿，其中房企投资金额为近 2000 亿，占比 32％，TOP50 房企投资额大约占 24%，非 TOP50 房企投资额大约占 8%。

市场对地产行业投资热度自 2018 年迎来拐点，TOP50 房企加强对外多元化投资。从 2016 年到 2020 年，整体行业的分布，社区服务、新基建、医疗健康在上升，地产板块中房产服务和金融服务在下降。

泛地产领域，投资热度最高的五大行业为房产服务、社区服务、智能硬件、新基建技术、智能家居。非地产领域，投资热度最高的分别为物流、高端制造、医药医疗。

| 共建数智地产大时代

推动地产数字化转型大潮，打造智慧城市新生态，是下一个十年的使命。

地产行业进入存量时代，未来有三个发展趋势。第一，整个房地产行业从以土地为中心到以产品为中心；第二，从以营销为中心到以服务为中心；第三，从运营驱动到数字驱动。

地产数字化进入拐点，全面触达科技领域，未来在两个方面有发展机会。第一，地产科技对存量市场的降本增效激增了 “资管、物管” 场景的变化。第二，地产科技重塑人与空间的关系，在 “大居住” 场景、智能家居、智慧建造、智慧装修、智慧资管等维度有较大发展机会。

| 圆桌对话：聚焦前沿科技 共绘地产投资蓝图

中国房地产业协会数字科技地产分会秘书长 李波

数字建造：涉及到智慧工地，将智慧工地和数字建造结合起来，会出现没有工人或者很少工人的智慧工地概念。

建筑工业化：从建造模式的角度来思考科技，如果我们能够把房地产建造的工艺和科技进行优化，会颠覆掉地产生产链中的环节，比如设计。

合作协同：积极和所有的同行，包括上下游、资本、科创公司、物业合作，实际上已经形成了完整的生态链，一起做行业的推动。

通过技术培训、行业的交流，形成类似于团体标准或者应用技术指南落地性的标准，在实际的应用以后，反馈回来对行业进行帮助，甚至对政策进行支撑。

金茂资本副总经理、金茂创投总经理 王斌

产业资本公司跟传统 VC 相比，更具有明显的优势；创业初期，需要更多产品核心技术的应用以及产业场景的落地，金茂资本不做简单的资本投入，而是拓展场景，实现 1+1 大于 2。

资本应该是向善且有耐心，推动国家整个产业进步和科技技术的升级，解决一些实际问题。

保利资本副总经理 李文轩

前 20 家房企占据市场份额超过 50%，地产行业集中度在不断的提升过程中将衍生投资机会，围绕地产上游以及上游的上游进行布局。

地产行业链条非常复杂，需要产业各方共同助力，整个行业会朝着数字化的进程发展。对于科技创新企业，我们愿意长时间陪伴企业，我们会在项目早期予以支持。

未来 “十四五” 中智能建造是非常重点的发展方向，像造车一样造房子，同时注重过程中数据价值积累。

华为中国政企大企业智慧园区首席专家 赵博

地产建筑行业目前科技应用水平并不高，行业体量规模却很大，目前正处在上升阶段，是一个较好的切入行业的时机。

华为公司的优势在于技术赋能行业，很多地产科技领域的合作伙伴有很好的行业理解能力、开发能力，但在底层技术的投入上遇到较大的挑战，华为可以帮助伙伴降低底层技术的使用成本和难度，比如我们提出了普惠 AI，让更多的企业用得起，享受人工智能技术带来的好处，华为希望通过用自己技术的创新能力，把更多新技术使用门槛降下来，赋能给更多的企业。

金蝶我家云网络科技有限公司总经理 星文纪

数字化转型本质上是生产力驱动的，我认为房地产建筑和物业在信息化和科技层面，对比金融、制造业还相对粗放，数字化在地产领域的发展还有很大的想象空间。

随时代发展新的商业模式接连诞生，要求企业在内部管控上更加精细化，降低成本提能增效，管理的水平越高，企业制动力与软实力就越强。土地红利时代过后，企业应抓住管理与科技红利，通过科技创新赋能多元服务，整合上下游产业资源，重构行业价值链，重塑企业核心竞争力是数字化转型的必然选择。

文安智能董事长 陶海

我们相信 AI 一定程度上就是更智能、更高阶的 “自动化”，但这种自动化一定要牢牢地依附于对行业的价值创造之上。AI 企业和房地产企业的合作将碰撞产生很多全新的场景，这也让文安智能看到了许多待开拓的契机与市场。

科技创新驱动地产新增长

地产科技企业解决方案分享&行业发展趋势解读

| 智慧连接美好生活——未来社区解决方案

绿城围绕人、空间、服务、科技构建未来社区，实现人本化、生态化、数字化，形成完整的未来社区建设体系，构建新型的城市功能单元。

未来社区包含三个层面：第一房地产开发新模式，第二智慧城市的新型版本——智慧城市的 2.0，第三物业升级版。

浙江省顶层设计核心关键词：“139”，一个中心，三大价值坐标，九大未来场景，以构建人民美好生活场景为中心。

数字化分为建设层面和运营层面，绿城在技术口实现完整的生态合作，未来城市操作系统核心是社区中脑，实现跟政府城市大脑打通。

绿城衢州礼贤未来社区实现 “礼文化 “、“数字化”、“生态化”。

| 科技化、智慧化、生态化——重构地产企业数字战斗力

地产企业价值链重构的目标与诉求从未改变，连接、赋能、增效、降本，基于项目全周期价值链，打造产业互联生态体系，是未来房企数字化转型主要方向。

一个企业进行数字化转型成败的唯一的衡量标准是是否拥有数字化的战斗力，金蝶认为：从 ERP 到 EBC 的进化，要打造五大核心数字战斗力，即：链接客户、链接员工、链接伙伴、链接万物、数据驱动的能力。平台化将成为新一代 IT 建设的关键，构建产业互联共生平台是房地产数字化转型的核心突破口。依托业内领先的金蝶云·苍穹 PaaS 平台，以及业、财、税一体化的企业数字化转型基因和超 20 年的泛地产行业企业管理服务经验沉淀，金蝶我家云将以产业互联数字化整体解决方案，助力房地产企业重构数字战斗力。

通过经营视角下的价值成本管理，助力企业建立产业生态竞争力；产业互联采购平台助力企业建立全渠道营销体系；智慧营销生态打造全渠道营销体系；智慧资管、智慧物业让存量资产与客户服务更有价值；以及数字赋能、智能决策共同打造数智共生，产业互联的地产生态企业、产业互联数字化转型整体解决方案。金蝶我家云将持续聚焦企业经营者对成长的渴望，在充满不确定性的数字化浪潮下，携手更多优秀生态伙伴持续助力房地产企业数字化转型。

| 地产营销科技贡献营销业绩的思考与实践

把地产行业的智慧营销落到实处，需要一平衡多融合。

高净值行业企业的特性决定了要想构建真正有效的营销获客体系，必须平衡考虑两件事，一是销售一线的赋能诉求，二是公司的管控体系化需求。同时做数字化营销要有一个完整的链路，我们做数字化营销的共创和实践，要将营销的整个链路和客户体验高度结合。

要解决地产数字化营销目前存在一些发展问题，那么如何从当下创造未来？需要从三个方面切入，顶层设计+技术创新+组织变革。

| 地产多业态发展下的数字化客户经营之道

以数据智能驱动客户经营，让地产服务从 “一生一次 ” 到 “一生一世 ”。

在三个宏观数字背后，地产企业需要通过内循环找到第二增长曲线，如果把人分成线上虚拟空间和线下实体空间，线上虚拟空间是由互联网企业组成，线下的实体空间是地产企业。第二增长曲线应该是思考如何围绕生活、娱乐、工作这三个空间，构建大会员服务体系，为市民提供美好的生活服务。

大会员本质：多业态经营模式下数字化客户经营能力；大会员的建设路径概括为：统一会员，构建连接，营销赋能。

所有营销以交易为目标，过程以数据为驱动；业务运营需求灵活多变，标签生产的灵活性比固化标签更加重要。

| 圆桌对话：用科技创新驱动地产新增长

数字化、智能化是为了更好地服务企业经营，过去重点是在企业内部管理和项目管理，未来的重点是面向客户，让客户体验得到的智能化，同时加强对客户的服务。

数字化过程中推进面临的技术难题，在一个统一的对外平台下，怎么把营销、物业、商业酒店等所有不同业务的客户信息打通，怎么建立一个统一的中台。

目标是搭一个统一、稳定的、开放的平台，把很多其它营销等领域服务商的能力接进来，有了这个平台之后会把其他服务商线上裂变、活动、推广的能力直接介入到我们的平台上。

融创中国线上业务推进部总经理 尹靖

数字化过程中首先基于业务各个环节数据的拉通，是为了企业经营的降本增效，提高效率。

另外要以客户为中心，从产品设计到家居、社区管理会更好与客群契合，从营销等领域让我们的客户有更好的从购房到交房、入住后的体验。

融创地产+的战略，结合文旅、康养等业务共同推进线上业务，推进地产的核心和周边领域的连接，从建造、施工的角度，结合碳达峰、碳中和这样的新领域提前做准备。

云智易智慧物联 CEO 雷巧萍

今天的 “空间” 已不再局限于住宅，而是包含了家居、社区、物业和商业等领域对于智慧物联的应用和全链路的落地。对于地产多业态的持续发展，重点都在运营和服务本身。本质上来说物联网建设都属于空间数字化的一部分，我们的数据来源于空间智慧物联体系，用智慧物联的数据提升和重塑空间的管理服务和运营。

北京云迹科技有限公司 CTO 林小俊