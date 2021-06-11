今年的 6 月 12 日正值我国第十六个文化和自然遗产日。自 2006 年设立以来，文化和自然遗产日始终致力于营造保护文化遗产的良好氛围，增强全社会的文化遗产保护意识。在众多的文化遗产中，语言作为文化的载体和有机组成部分，对文化的传播与存续具有重要意义。因此，在非物质文化遗产保护的宏伟工程中，语言文化遗产的保护尤为重要。

以 “为所有人提供优质且平等的教育机会” 为愿景，多邻国为全球 5 亿用户提供 40 门免费语言课程，并始终关注小众和濒危语种的保护与传承。据多邻国内部数据显示，过去 5 年来，近 300 万人通过多邻国 App 学习濒危语言。

多邻国为用户提供 40 门语言课程，包含 6 种濒危语言

当前，随着全球化的不断深入，全球语言生态正面临严重威胁，多种语言共存的局面正逐渐被打破。根据联合国教科文组织最新发布的《濒危语言图谱》，80%-90% 的语言有可能在未来的 200 年灭绝。语言的消亡速度远远超出人们的想象。在语言多样性保护形势如此严峻的大背景下，多邻国为用户免费提供多达 40 门语言课程，其中除英语、日语、韩语、法语、西班牙语和意大利语等广受欢迎的语言，同样涵盖瑞典语、拉丁语、世界语等小众和濒危语言，以及《权力的游戏》中召唤神龙的高瓦雷利亚语和《星际迷航》中的克林贡语等充满趣味的人造语言。

目前，多邻国设有夏威夷语、纳瓦霍语、威尔士语、爱尔兰语、意第绪语、及苏格兰盖尔语 6 门濒危语言课程。今年 4 月初，多邻国宣布上线第 40 门语言课程——濒危语种意第绪语。此次意第绪语课程的推出，是多邻国在濒危语言文化遗产保护上作出的又一次新的尝试，使更多语言爱好者可以感受到犹太文化的独特魅力。

深耕本土化个性化课程服务，支持语言文化保护

无论是通用语种还是小众及濒危语种，多邻国都致力于通过趣味性的游戏闯关以及利用碎片化时间学习的产品模式，将语言学习打造成一种全新的潮流生活方式。凭借领先的人工智能技术，多邻国为学习者提供了千人千面的学习体验，即便零基础也可以快速进阶。据多邻国内部数据显示，2020 年多邻国 App 全球用户总量达 5 亿人，其中中国用户量达 1500 万人。

多邻国丰富多元的语言课程不断满足广大语言爱好者的个性化需求。在进入中国市场后，多邻国始终坚持对课程产品进行不断打磨，以更好地满足本土学习者的语言学习偏好。目前，中国用户已经可以使用中文学习英、日、韩、法、意大利和西班牙语这 6 门语言。

多邻国的忠实用户向思聪，已经打卡多邻国六年，通过多邻国学习了西班牙语、意大利语、法语、挪威语等多个语种。他分享道，如果将母语调成西班牙语，便可以学习加泰罗尼亚语，这个属于西班牙国内一个备受认可的地区级官方语言，甚至还可以学习巴拉圭的另一门官方语言，也是一门印第安土语瓜拉尼语。这对于保护土著语言、濒危语言是十分有意义的。

除此之外，多邻国还将在今年下半年推出 “标准汉语学习粤语” 的课程，进一步完善中文课程体系，支持我国方言文化保护，展现中国语言文化的别样魅力。