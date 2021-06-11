生活在 2021 年，我们比以往任何时候都更了解 “数字化” 一词的含义。

无论是日常消费时的扫码支付还是通过在线平台进行远程学习办公，在移动互联网进程的推动下，人们的行为习惯同之前相比有了很大的不同。便捷的无缝衔接体验使得这股浪潮正以前所未有的速度快速普及。而作为其中的推动者，无数的创业公司及从业人员也一直在探索着它的可能，让这种概念的范畴随着 5G、人工智能、虚拟/增强现实、AIoT 等前沿技术不断向外延伸。这时，人们便对这种颠覆性力量产生出了新的思考：在更加瞬息万变的当下，这种改变是否会存在一个边界？以及，如果存在，我们又应该如何面对这种边界？

对大多数人来说，这两个问题所体现的是一种对未来的美好憧憬，希望这种变革能够为生活体验带来更多的提升。不过，在 Carsome 创始人及 CEO Eric Cheng 看来，它们所承载的却更多的是一种对当下的回应——相比于会出现怎样的结果，如何达到这个结果或许会更令人充满期待。

在数字媒体领域工作了 8 年之后，数字化变革对广告行业所产生的翻天覆地的改变让他意识到了这一力量的巨大潜力。然而身为一名土生土长的东南亚人士，他也发现，在东南亚的二手汽车交易市场，交易信息的不透明以及标准流程的匮乏使得这一领域仍处于一个相对落后的阶段，人们在销售和购买二手汽车时会有无穷多的问题和困扰。于此，在开始第三次创业之前，他希望 “能够创造一个对当地居民有意义的解决方案，让它能在更大的市场中运作。” 作为体现，他便同合作伙伴一起在 2015 年选择创立 Carsome，一家在线二手车交易平台。

然而，在东南亚地区展开这一业务需要很大的勇气。Eric 向动点科技创始人卢刚博士指出，当时，通过数字化手段进行二手车交易的方式并不为太多人所接受，而考虑到它所涉及的交易金额规模，这种选择往往会更加让人望而却步。但他同时也看到，如果能够为顾客带来与线下交易相比有着显著不同的过程体验，就很可能会迎来一份良好机遇，让之后成为可能。从这一点出发，“我们花了很多时间来改善产品体验，确保客户能够获得自己想要的东西。同时，我们也进一步通过自己的营销渠道扩大这一价值理念，让人们真正了解到我们的所作所为。一旦有人对此有所尝试，就会爱上这种体验。从这里开始，Carsome 像滚雪球一样一步一步来到了现在。”

如今，Carsome 已经是东南亚最大的综合汽车电商平台。除了该公司的诞生地马来西亚之外，Carsome 也扩展到了印尼、泰国以及新加坡市场，为四个国家中 50 多个城市的用户提供服务。根据 Carsome 提供的数据，该平台上的月交易量已达到 1 万辆/月（约合 7 千万美元/月），其年交易总额正在向 10 亿美元大关突破。

不过 Eric 也坦言，这个过程并非轻易就能一蹴而就，“你需要时间、需要经验、需要市场意识···但最困难的时期会是在公司成立的前两年，当时没有人知道 Carsome，而一个强大的团队对企业的成长来说非常关键，他们要能够充分的相信公司的目标，并为之付出努力和实践。好在随着时间的发展，越来越多的人开始了解我们的业务模式，了解我们的文化，这帮助我们吸引到了大量的优质人才。”

他进一步指出，“Carsome 所做的并不仅仅只是为用户提供良好的二手车交易服务，我们想做的是将汽车交易的体验数字化，从而降低这个过程中不愉快的影响因素。而在这个数字化的过程中，Carsome 也在通过对交易汽车数据的收集，帮助自身对车辆定价和车况评估等方面作出更好的决策优化。因此我们在六年内快速前进到了现在的位置——在东南亚的二手车交易市场，Carsome 不仅是这里最大的选手，同时我们的规模至少也是这里最接近 Carsome 竞争对手的四倍左右。”

当然，对 Carsome 来说，决定它所能达到何种高度的因素不仅仅只是来自于自身内部，来自外部环境的挑战同样至关重要。近年来，东南亚成为了企业出海的热门首选地。不只中国，来自印度、欧洲、甚至是美国等的全球企业都在重新考量这一高增长潜力的地区。然而，Eric 却表示，Carsome 对这一挑战充满信心。“二手车交易并不是完全数字化的业务。虽然你需要提供在线服务，但它却也需要线下基础设施的支持。东南亚各个国家之间的细微差异将成为企业进入这里时的一大考验。没有会比住在这个地区的人更好地了解这里的市场。因此，我们是具有主场优势的。而对于这一地区之外的企业来说，进入东南亚市场是一件可以做的选择，但会更加困难。”

另一方面，疫情是当前任何企业都无法避开的一大 “变量”。这场突如其来的黑天鹅事件让所有企业措手不及，并且对经济秩序产生了极为严重的影响。而作为涉及到线下交易的在线交易平台，Carsome 自然也被卷入这场风波之中。不过，Eric 指出，尽管疫情带来了重重挑战，但对 Carsome 来说，它却从中获得了新的增长机会。

“东南亚的汽车拥有率并不是太高，因而近年来一直是上升的发展趋势。疫情的出现则进一步加速了这个过程，越来越多的人开始希望拥有一辆属于自己的汽车。而当你把新车同二手车进行对比时，会发现二手车的价格显然更具有吸引力。我们看到，这场危机也在为我们创造机会。然后我们便开始了准备工作，比如 Carsome Academy。到封锁政策解除后，在去年 7 月份，我们的经营状况便恢复到了疫情前的水平。8 月份我们实现了 40% 的月度增长。9 月份则又在这个基础上增长了 20%。并且随后，我们也推出了 Carsome 的 B2C 业务。”

至于当下如火如荼的电动汽车行业，Eric 表示 Carsome 也在密切关注这一领域中。“到现在为止，Carsome 所承担的角色一直是在连接二手车的供需。无论是电动汽车还是传统燃油汽车，都属于这一范畴，比如 Carsome 平台上即将有特斯拉电动汽车出售。尽管就电动汽车来说东南亚仍处于早期阶段，我们也已经做好了相关准备。只要电动汽车的市场地位开始上升，我们也会有更多的相应汽车类型在平台上交易。”

值得一提的是，虽然没有在中国展开运营，但 Carsome 也已在中国设立了一支 40 人规模的技术团队。“中国的二手车交易市场在过去几年里十分火热，Carsome 的这些技术人员在这一方面有着深厚的专业背景，可以更好的帮助我们了解不同国家之间所呈现的差异所在。此外，在 B2C 领域，他们的专业素养也可以为 Carsome 提供很大的帮助。”

目前，Carsome 在整个东南亚的二手车交易市场占据了 2% 的份额。从这一角度说来说，身为在线交易平台的 Carsome 来说还有很长的路要走。Eric 表示，在接下来的两年内，希望 Carsome 能够在整体市场中达到两位数的份额。然而，相比于更大的市场份额，他更希望能够把 Carsome 打造成一个闭环的生态系统。“无论购买、销售、还是对汽车的售前售后服务，用户都能够使用我们的产品，而 Carsome 是作为一个品牌来满足这些需求。我想这就是我们的最终目标：让 Carsome 在人们谈及汽车的时候成为每个人都能记住的首选品牌。”

“而对于我自身来说，我真正想要并且正在以及能够去做的是去找到一个突破口，这种动力驱使着我去做出一些事情。我并没有什么像样的文凭或者学历，最高的只是高中毕业证书。但能达到现在的高度让我非常自豪。我想传递的是，只要你不去放弃，并且能够坚信，任何事情都有可能发生，就像 Carsome 在疫情期间所经历的那样。我们可能不会在第一次或者第十次时看到结果，但如果我们能够继续尝试，执着的去追求梦想，最终我们会看到想要的答案。”