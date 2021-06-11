上海睿康生物科技有限公司（上海睿康生物）近日完成数亿元人民币的 A 轮融资，本轮融资由经纬中国领投，创新工场跟投，天使投资人沃生投资继续加码，歌路资本担任独家财务顾问。此次融资将助力上海睿康生物持续加大在人才、临床质谱研发及市场等方面的投入。

睿康生物是一家专业从事医疗诊断设备、体外诊断试剂产品的研发、生产和销售及相关技术服务的高新技术企业；拥有标准化、规模化的一流生产厂房及研发实验室，并在中国上海和美国硅谷设立了研发中心；拥有一支由中外博士领衔的研发、生产、管理团队，建立了高标准的质量保证体系并通过了 TUV 南德 ISO13485 认证；其 IVD 技术平台得到国内外著名医疗机构及企业的认可并建立了战略合作关系。

睿康生物以自主研发为主，目前不但拥有近百个二类/三类生化试剂盒，还建立了质谱试剂研发团队，已成功获批国内最多的 6 项二类试剂盒（其中 3 个为独家产品），并有多个全球独家的二类/三类试剂盒正在注册中。同时，通过与美国赛默飞世尔科技公司（赛默飞）合作，研发并注册成功了一款超高效液相色谱串联质谱检测系统 RZ-500。 RZ-500 采用国际领先的质谱技术，其灵敏度、分辨率和扫描速度均领先于临床同类产品，能够覆盖从低端到高端的所有检测项目，实现进口替代，市场空间广阔。

睿康生物围绕临床质谱应用的痛点，着力打造并提供样品前处理-仪器-试剂-软件-服务整套业务流程的完整临床质谱解决方案。其自主研发的质谱自动化样品前处理设备 AUTOMAN，可以直接针对试剂盒调配仪器的参数，完美适配不同试剂盒的样品制备需求，同时依靠仪器的性能选择开发最能满足临床需求的试剂盒，从而达成契合度非常匹配的产品体系。

睿康生物创始人、董事长李伟奇先生表示：“很高兴能与新老投资人一起，携手推进临床质谱精准诊断技术在中国的发展，公司将持续聚焦解决临床质谱市场需求，设计开发并完善其产品整体解决方案，更好地为精准诊疗服务。” 上海睿康生物首席科学家、上海睿质科技执行总裁谢晓磊博士表示：“感谢投资人的信任和支持，此轮融资将助力公司加快临床质谱新产品的研发步伐，推动质谱技术在临床应用的标准化、自动化和智能化。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。