Sensor Tower 公布了 2021 年 5 月中国手游产品在海外市场收入及下载量排名 Top 30，详细内容如下：

出海收入 Top 30 榜单

竞技手游集体上涨 >>

随着第 19 赛季开启，腾讯《PUBG Mobile》5 月吸金超过 1.1 亿美元，环比上涨 18%，是迄今为止收入排名第 2 的月份，仅次于去年 5 月。2018 年在海外市场开启内购付费至今，该游戏海外吸金超过 25 亿美元，是目前总收入最高的出海手游。

在日本市场，另一款中国战术竞技手游也再创佳绩。网易《荒野行动》于 5 月推出登录送金券等多种活动，加上多款限时道具返场，本期收入环比增长 30%，重回榜单第 6 名。

近年来，造节运动已经成为中国手游提升收入和出圈的有效手段，这一商业模式同样被推广至海外。在 515 Eparty 预热和系列活动的带动下，沐瞳科技《无尽对决》收入在 4 月实现 40.6% 环比增长的基础上，5 月再度上涨 32%，是上市至今收入排名第 2 的月份，仅次于去年 5 月。

在五五好团节的带动下，腾讯《王者荣耀》5 月海外吸金近 1300 万美元，环比增长 36.4%，创新历史新高并重回榜单。

领跑韩国手游市场 >>

主推放置 RPG 玩法的 4399《奇迹之剑》，自 2019 年在海外上市以来，频繁通过代言合作出圈，近期更开展与韩国知名漫画《Lookism》联动进一步吸引年轻玩家。5 月该游戏收入环比增长 26.6%，刷新上市以来的收入纪录，并重回韩国手游畅销榜第 3 名，仅次于《天堂 M》和《天堂 2M》。

今年 1 月登陆海外市场的灵犀互娱《三国志·战略版》本期凭借在韩国市场的卓越表现，收入环比增长 36.3%，位列榜单第 16 名。在韩国，该游戏跻身 5 月手游收入榜第 5 名，仅次于天堂系列手游、《奇迹之剑》和《姜饼人王国》。

加上《万国觉醒》和《原神》，本期共 4 款中国手游进入韩国收入榜前十。

末日题材表现强劲 >>

三七互娱消除+SLG 手游《末日喧嚣》5 月收入相较 4 月上涨 15.8%，且仍保持稳步增长中。4 月正式上市的智明星通《The Walking Dead》本期收入环比激增 67.8%，有望在不久的将来进入榜单。此外，《State of Survival》、《Age of Z Origins》和《守望黎明》收入表现稳定，使得末日生存成为近年来成功率最高的手游题材。

出海下载量 Top 30 榜单

第 19 赛季的开启也带动了《PUBG Mobile》下载量同步增长，本期其下载量再次突破 1000 万次。上市 3 年来，该游戏通过持续渗透全球市场保持活力，本期下载量前三的国家分别为巴基斯坦、土耳其和印尼，分别占 9.2%、8.5% 和 8.3%。

由于近期来自拉美和东南亚等新兴市场的下载量激增，迷你玩科技《迷你世界》重回榜单第 18 名，是 5 月海外下载量排名第 9 的沙盒游戏平台。其下载量前三的国家为巴西、墨西哥和越南，分别占 36%、19.5% 和 9.3%。