总部位于雅加达的经济福利平台 wagely 宣布，该平台在一轮战略融资中筹得了 560 万美元。该平台支持薪资领取。此轮融资由 Integra Partners（前身为 “Dymon Asia Ventures”）领投，参与的投资者包括 ADB Ventures（亚洲开发银行 Asian Development Bank 的风险投资平台）、PT Triputra Investindo Arya（印尼最大的未上市集团之一）、Global Founders Capital、Trihill Capital、1982 Ventures、Willy Suwandi Dharma（前 PT Asuransi Adira Dinamika 董事主席）等。

wagely 由前 Grab 和 Tokopedia 高管 Tobias Fisher（首席执行官）和 Sasanadi Ruka（首席技术官）成立，本轮融资将用于加快对 wagely 经济福利平台的采用。

wagely 首席执行官 Tobias Fischer 表示：“超过 1 亿印尼中低收入工人靠薪资生活，并设法应对两次薪资领取之间意想不到的经济费用，这些意想不到的经济费用反过来会影响到企业运营，包括更高的员工离职率、生产力降低、员工贷款增加。我们的工作环境正在快速发生变化，特别是新冠肺炎疫情爆发以来。现在工人们领取薪资的方式以及规模也在发生变化。wagely 推进薪资支付进展，为印尼及其他地区数百万服务水平不足的中低收入工人提供经济灵活性。”

wagely 投入营业第一年，其合作伙伴网络扩展至 50 多家大型企业，这些合作伙伴都已采用该初创公司的经济福利平台，包括 PT Bentoel Internasional Investama Tbk（英美烟草集团）、PT Supra Boga Lestari Tbk (Ranch Market)、PT Mustika Ratu Tbk 和 PT Kencana Energi Lestari Tbk 等。

PT Kencana Energi Lestari, Tbk 董事主席 Wilson Maknawi 表示：“wagely 在当下不确定时期为员工提供经济稳定性。这对我们的长期业务灵活性来说是非常重要和关键的一步。在薪资流程没有任何变化的情况下，wagely 的解决方案已经证明可以为我们节约业务成本，并帮助员工规避掠夺性贷款，同时为员工提供节约和预算工具，提高他们的财务认知能力。”

随着对新冠肺炎疫情的担忧持续增长，包括沃尔玛（Walmart）、必胜客（Pizza Hut）和 Visa 等世界各地的雇主都在转向采用薪资领取解决方案，以降低员工离职率、提高生产力和增加业务成本节约。投资者现在非常重视这一点。美国薪资领取服务提供商 Dailypay 最近刚刚筹得 5 亿美元，成为了 “独角兽” 公司。其他薪资领取服务提供商由 Softbank（Payactiv，美国）、Jeff Bezos 和 Bill Gates（Wagestream，英国；Minu，墨西哥）和 Peter Thiel（Even，美国）提供投资。Payactiv 已拥有 200 多万用户，并已经处理了 50 多亿美元的薪资领取交易。

评论此次投资时，Integra Partners 合伙人 Christiaan Kaptein 说：“很自豪能与 Tobias、滴滴和 wagely 团队合作，为印尼和整个地区的员工提供经济福利。几家印尼投资集团以及亚洲开发银行的战略参与凸显出 wagely 在该领域和印尼市场上的领导地位。”

ADB Ventures 高级基金经理 Daniel Hersson 补充道：“我们的投资代表了我们对 wagely 的信心，我们相信 wagely 将会主导印尼市场的财务包容性和金融教育。wagely 为工人们提供的公平易用的金融工具是前所未有的，这样的服务可以帮助他们管理生活中不可避免的突发事件和紧急情况，包括应对气候变化造成的紧急情况。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。