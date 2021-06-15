近日，轻烹饪米饭品牌饭乎宣布获得数千万元人民币天使轮与 A 轮融资，天使轮由洽洽食品家族基金昕先资本独家投资千万级人民币，A 轮数千万人民币融资由联想之星领投、拙朴投资跟投，两轮融资均由 FoodPlus 旗下专注于食品饮料领域投行 FoodPlus Capital 担任财务顾问。

对于本轮融资资金，饭乎创始人何华提到，A 轮融资资金将用于品牌营销以及供应链优化，以便进一步巩固饭乎在轻烹饪米饭领域的优势以及夯实饭乎未来的增长基础。

饭乎是一家成立于 2020 年下半年的新兴食品品牌，专注在轻烹饪米饭方向，围绕中华美食做便捷化烹饪米饭产品的开发，目前已经开发出快煮煲仔饭产品线，一共有三个口味，分别是广东腊味三拼、湖南剁椒银鱼、湖南烟笋熏肉。

不同于外卖、方便速食以及冷冻预制类产品，饭乎主打的是轻烹饪场景，侧重烹饪便捷化这个需求，即便是烹饪小白按照简单的操作方式也可以用 15 分钟时间煮一锅带锅巴的煲仔饭。

未来饭乎产品线上的规划，一方面会继续深耕煲仔饭，另一方面会挖掘各地有特色的米饭美食。

除了主餐桌场景之外，饭乎目前煲仔饭产品也能够很好满足办公室需求，只需矿泉水和微波炉即可实现一餐美味的煲仔饭，同时也在往户外、露营等生活方式上做延展。

在渠道方面，饭乎今年会以线上为核心，电商平台方面围绕天猫、抖音电商，种草及投放方面会围绕小红书、抖音短视频，在直播方面已经与部分头部主播完成年框签约，同时也会围绕天猫和抖音进行品牌自播。

供应链方面，饭乎将继续深度整合上游产业资源，优化加工端的生产效率，从而实现更大的规模化，以及成本结构优化。

品牌建设与营销策略方面，饭乎会核心围绕还原中华老味道来展开。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。