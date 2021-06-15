近日，高诚生物宣布完成超额认购的 7500 万美元 D 轮融资，本轮融资由新进投资方 Mirae Asset Financial Group 领投，波士顿投资集团、夏尔巴投资、麦星投资、三一创新投资、惠远资本和香港科学园风投基金参与了本轮融资，现有股东 IDG 资本、红杉资本、联想之星以及恒旭资本继续参投。华兴资本在本次交易中担任独家财务顾问。

高诚生物是一家专注于利用人体免疫调节和药物智能科学平台开发创新药物管线的跨国生物制药公司，公司将利用本轮融资所获资金推进两款抗肿瘤创新抗体品种进入 I 期临床试验——HFB200301（针对 TNFR2 靶点的创新抗体）和 HFB301001（差别化的针对 OX-40 靶点的二代创新抗体）。

该公司将利用其整合了深厚的疾病生物学专业知识、单细胞科学以及先进的数据智能工具的药物智能科学（DISTM）平台，提高这两项以及未来其它临床试验的成功率。此外，公司将进一步通过早期发现和临床试验推进多个管线品种。

高诚生物总裁兼 CEO 仲倞（Liang Schweizer）博士表示：“自上一轮融资以来，公司达成了多项重大的里程碑，包括快速开发 HFB30132A（SARS-CoV-2 中和抗体）并在美国进入 I 期临床试验（NCT04590430），以及成功启动针对多个新型肿瘤免疫靶点的抗体项目的临床前研究和 CMC 生产。此外，我们始终致力于发展我们先进的 DISTM 平台，用于确定疾病高相关性靶点，发现高质量抗体疗法以及在临床实践中验证我们对生物标志物的假设。非常感谢来自全球专业投资机构的支持，他们与我们的理念产生共鸣，希望公司持续提升强大的药物早期发现和临床开发引擎。”

本轮融资后，来自 Mirae Asset Financial Group 的 Ryan Jeong 将加入公司董事会。Ryan 表示：“Mirae Asset Financial Group 致力于投资生命科学行业突破性的理念和创新团队。高诚生物近些年达成了多项成功的外部合作，并展示了快速推进可持续的创新疗法产品管线的能力。我们很高兴能够支持高诚生物继续开拓免疫疗法的征程，并将惠及每一位患者。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。