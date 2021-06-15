去年，TechNode Global 用首届 ORIGIN 创新奖为整个亚洲地区的创新和创业精神带来了一曲赞歌。通过组委会的层层选拔，那些在亚太创业、创新领域有所作为的公司和个人最终得以脱颖而出。这让我们看到，尽管 2020 年充满了挑战和不确定，这些创新者、推动者、颠覆者仍能为自身所属领域带来一丝曙光。

与此同时，这段历程也向人们展示了创新者们在引领世界走向变革时的惊人潜力。

动点科技集团创始人兼 CEO 卢刚博士表示，“过去的一年中，即便我们遭遇了新冠疫情、经济动荡、气候变化等全球性问题，创新者依然可以从建立新的商业模式，或者是对环境保护起到积极影响以及改善整个地区间的居民生活水平等方面帮助我们克服这些困难。”

于此，今年 ORIGIN 创新奖的主题便从中应运而生——“开启创新的无限可能（Unlocking Limitless Possibilities for Innovation）”。一直以来，TechNode Global 都在深耕于亚太地区的创新生态系统。在这里，我们既看到了企业家、创新者、领导者们在克服疫情影响时的不懈努力，另一方面，在企业的数字化转型、旅游行业的运营优化或者电商改变人们生活方式等方面，我们也能见证这一区域中从零到一的突破变革。

“我们将继续表彰亚太地区人工智能、食品&农业、金融科技、医疗科技教育以及电商等领域中的杰出创新者。此外，对于那些在亚太地区发挥巨大作用的新兴产业，比如游戏、电竞和可持续技术，它们也将登上此次的舞台。” 卢刚博士补充说。

奖项设置

今年的 ORIGIN 创新奖将简化为 3 个大类和 14 个小类。

创业公司奖

人工智能

金融科技&监管科技

绿色科技&可持续科技

食品&农业

电子商务

软件即服务（SaaS）

教育科技

医疗科技&医药科技

游戏&电竞

企业创新奖

最佳企业创新机构

最佳企业创新者

践行者&颠覆者奖

最受欢迎 VC 机构

最佳生态建设机构

年度创始人

提名期结束后，我们将组织亚太地区的资深媒体、VC、PE 和企业高管，以评审团的形式对每一个小类的提名者进行评比，最终确定获奖者。

我们诚挚期待您的参与，和我们一起感受亚洲的创新实力和不屈不挠的精神，让我们一同在通往新常态的旅程中砥砺前行。

如何参与

所有提名都接受自荐和他人推荐。我们在每个类别中寻找符合以下标准的优秀创新者。

创业公司类别的入选标准：

被提名企业必须是在亚太地区的公司或在亚太地区运营的公司。

被提名企业应具有商业化产品。

被提名企业融资不应超过 B 轮（即企业应在种子轮资到 B 轮融资区间）

企业创新类别的入选标准：

被提名的企业应在亚太地区设有实体办事处。

就提名企业而言，其创新项目应在 2018 年 1 月至 2021 年 4 月期间（近三年内）启动并处于执行阶段。

就提名个人而言，该提名者应在 2018 年 1 月至 2021 年 4 月期间（近三年内）启动并进行创新执行。

践行者&颠覆者类别的入选标准：

被提名人应在亚太区域内。

奖项时间安排

提名期：2021 年 6 月 15 日 – 8 月 31 日

专业评审：9 月 1 日 – 10 月 31 日

ORIGIN 峰会 x ORIGIN 创新大奖：2021 年 11 月至 2021 年 12 月

有关 ORIGIN 创新大奖的更多信息，请访问：technode.global/origin/innovation-awards