超低功耗 GNSS 卫星定位解决方案提供商睦星科技（北京）有限公司（简称 “睦星科技”）宣布完成近亿元 A+轮融资，本轮融资由和利资本领投，Optimas Capital 跟投，老股东峰瑞资本、ABI 元实资本继续加码。

睦星科技是一家专注于 GNSS（Global Navigation Satellite System ，包含 GPS，北斗等）卫星定位解决方案的高科技公司，公司基于独有的 GNSS 卫星信号处理算法，以芯片为载体，能够在复杂的城市环境下实现超低能耗的室外准确定位。睦星芯片产品将广泛应用于智能手机、可穿戴设备、物联网设备等领域，提供位置、速度等信息。

睦星科技核心团队成员包括来自谷歌、苹果等中美前沿科技公司的工程师，以及来自清华大学、北京大学、北航、哈佛大学、斯坦福大学等海内外名校的科学家。睦星团队在信号处理算法、系统软件、云计算以及 SoC 芯片设计等方面有数十年研发量产经验。

数据是信息科技时代的 “石油”，是新一轮工业革命中最重要的资产。目前，超过数十亿的移动设备当中均嵌有 GNSS 传感器，为移动设备和上层应用提供位置信息，驱动着各种以位置信息为基础的 LBS（location based service）应用，比如地图导航、打车、物流运输、资产管理等等。

传统的 GNSS 定位解决方案普遍存在几个不足：一是定位计算功耗大，一旦开启 GPS 测量位置、速度，会极快地消耗电池的能量，影响移动设备的续航。数据显示，某款智能手表在开启 GPS 功能的情况下，续航时间从 21 天缩短到 15 个小时。二是由于移动设备体积小、天线弱，收到的卫星信号质量较差，加之复杂城市环境下，有高楼或者茂密树木对定位信号产生干扰，导致定位误差大。三是定位芯片启动速度慢，在卫星信号弱时，GNSS 模组启动后，需要较长时间才能输出准确的定位数据，影响用户体验。

睦星科技利用先进的统计信号处理技术，基于高维空间搜索理论，重构了 GNSS 卫星信号处理的基础理论和方法，在卫星信号利用效率方面实现了超过两个数量级的提升。得益于其在底层信号处理技术上的创新，睦星科技将 GNSS 芯片定位功耗降低了数十倍；同时解决了城市环境弱信号下定位漂移问题和定位缓慢的问题；并且所有定位运算均可以在睦星 GNSS 芯片上独立完成。

GNSS 芯片作为应用最广泛的位置传感器，降低功耗意味着 GNSS 芯片可以在有限的电池容量下开启更长的时间，扩大了其收集数据的数量、规模；定位精度、定位速度的提升则提升了整体位置数据的质量。两方面结合起来，这些位置数据不仅使传统的 LBS 应用更上一层楼，还能够为各种人工智能和物联网应用提供丰富的数据基础，以供上层应用决策。

“睦星科技团队一流，经验丰富。对产品研发打磨数年，算法成型，产品即将进入量产阶段。在技术上遥遥领先于传统 GNSS 厂商，对 GNSS 信号处理最底层理论和算法框架进行了颠覆式的创新，在功耗、精度、速度等方面实现了数量级的突破。同时大部分客户对睦星的产品有极高的兴趣，尤其某些头部客户在芯片流片之初就开始全程配合导入，极看好公司颠覆式的产品性能。” 和利资本执行合伙人张飚表示，“相信未来睦星必能成为 GNSS 领域的领头羊”。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。