6 月 15 日，二手车在线交易电商优信集团（纳斯达克股票代码: UXIN）宣布其已于 6 月 14 日和蔚来资本及愉悦资本正式签署潜在总额达 3.15 亿美元的融资协议。

与此同时，58 集团、TPG、华平等可转债持有人拟将其持有的合共 6900 万美元可转债转换为公司普通 A 类股份。

此外，包含新投资人及可转债持有人在内总计十余家重要投资人拟做出承诺，将其所持有股份锁定 9 个月。前述交易的完成还有待部分交割条件的达成。

蔚来董事长、蔚来资本管理合伙人李斌先生表示，“中国二手车产业拥有巨大的发展潜力。作为中国二手车行业的头部企业，优信通过提供高品质的车辆及完善的售后服务，为消费者打造一站式的购车体验，有效解决了传统二手车交易的痛点。我们相信优信将继续引领二手车行业的发展，推动中国二手车行业的变革升级。”

愉悦资本创始及执行合伙人刘二海先生表示，“汽车、出行是愉悦资本持续深耕的投资根据地，构建在硬科技基础上的中国新基础设施进一步提升了产业的效率，为消费者创造了更健康、便捷的购车及用车环境。优信在中国二手车领域进行了近十年的探索，拥有丰富的行业积累和扎实的运营经验。公司领先的品牌影响力、以及转型后的战略方向，将推动优信实现更大的成绩。”

优信集团创始人、董事长及 CEO 戴琨先生表示，“很荣幸在创业之路上能够再次与李斌先生和刘二海先生同行，感谢两位新投资人和优信现有股东对优信战略方向的肯定以及对优信团队的信任。优信十年跌宕起伏的创业之路让我们从未如此坚定的相信，只有全心全意为用户创造价值，才能成功实现我们的初衷与使命。中国二手车行业正处在快速发展的转型期，优信将坚持用简单真实的价值观服务我们的用户，以长期主义心态来持续推动中国二手车行业的进步与发展。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。