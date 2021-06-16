移动数据和分析公司 App Annie 与 IDC 联合发布了《2021 年游戏业特别关注》报告。

在手机游戏上的花费将扩大到桌面游戏的 2.9 倍和家庭游戏主机的 3.1 倍。新冠疫情爆发一年多以来，对手机游戏的需求在不断上升。在全球范围内，用户在 2021 年第一季度每周下载的手机游戏数量比疫情前的水平增加 30%，每周超过 10 亿次。2021 年第一季度，消费者每周通过 iOS 和 Google Play 在手机游戏上花费 17 亿美元，较疫情前水平增长 40%。

部分调查结果包括：

美洲和欧洲在全球消费支出中的市场份额增长最大：2020 年第一季度至 2021 年第一季度，美国和德国分别引领了北美和西欧的增长。 亚太地区仍占 2021 年第一季度手机游戏支出的一半

游戏发行商采用跨平台功能：总收入最高的游戏，包括 Lineage M、Lords Mobile、Roblox 和 PUBG Mobile 纷纷利用了跨平台体验，这转化为玩家的长期参与和货币化潜力

跨平台游戏功能占绝对优势：能够用于多个平台的游戏越来越受欢迎。 由于良好的多平台支持，Genshin Impact 成为手机、PC 和主机游戏领域的全球热门

对超休闲和模拟游戏的需求激增：通过下载实现最大市场份额增长的游戏种类是超休闲（增长 6.7 点）、儿童（增长 1.0 点）)、模拟（增长 0.6 点）和赛车（增长 0.3 点）

游戏流式传输提升了参与度和货币化：进入 2021 年 4 月以来，Discord 和 Twitch 等 App 的每用户参与度提升，在新冠疫情一年爆发一年之际，游戏流式传输的习惯更加深入人心

“智能手机平台以前所未有的速度为全球用户带来了游戏的快乐。这是 App 行业中规模最大、增长最强劲的垂直领域之一。跨平台功能将推动加速——让每个智能手机所有者都能获得高质量的控制台体验，”App Annie 游戏总监 Junde Yu 表示。

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