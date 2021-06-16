移动数据与分析平台 App Annie 今日与国际数据公司 IDC 联合发布了《2021 年聚焦游戏领域》报告。报告显示，移动领域支出的领先优势势必会继续扩大，并能达到电脑游戏的 2.9 倍以上、家用主机游戏的 3.1 倍以上。疫情爆发一年以来，市场对移动游戏的需求持续增长。
从全球来看，在 2021 年第一季度，用户每周的移动游戏下载量与疫情前相比增长了 30%，每周超过 10 亿次。2021 年第一季度，在 iOS 和 Google Play 平台上的移动游戏每周用户支出达到 17 亿美元，与疫情前相比增长了 40%。
2021 年第一季度，中国用户仅在 iOS 平台上的移动游戏下载量就达到 18 亿次，支出达到 45 亿美元。
主要发现：
- 在全球用户支出市场份额方面，美洲和欧洲的增长幅度最大：从 2020 年第一季度到 2021 年第一季度，美国和德国的增长分别在北美和西欧处于领先地位。在 2021 年第一季度的移动游戏支出中，亚太地区仍占一半左右。
- 发行商推出跨平台功能：包括《Lineage M》、《Lords Mobile》、 《Roblox》和《绝地求生》在内的高收入游戏均提供跨平台体验，这带来了长期参与和变现潜力。
- 跨平台玩法功能盛行：支持访问多个平台的游戏越来越受欢迎。在多平台成功推出之后，《原神》横扫移动、PC 和游戏机平台，引起全球轰动
- 超休闲和模拟游戏的市场需求激增：下载量市场份额增长幅度最大的子类型是超休闲（+6.7 个百分点）、儿童（+1.0 个百分点）、模拟（+0.6 个百分点）和赛车（+0.3 个百分点）
- 游戏直播推动了参与度和变现增长：在疫情发生一年之后，随着游戏直播的兴起，Discord 和 Twitch 等应用的每用户参与度直到 2021 年 4 月仍保持上升趋势
“智能手机平台以前所未有的速度为全球用户带来游戏乐趣。这是应用行业中规模最大、增长最为强劲的垂直领域之一。跨平台功能将推动增长加速——让每个智能手机用户都能获得游戏机品质的体验。”App Annie 游戏总经理 Junde Yu 说道。