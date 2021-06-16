移动数据与分析平台 App Annie 今日与国际数据公司 IDC 联合发布了《2021 年聚焦游戏领域》报告。报告显示，移动领域支出的领先优势势必会继续扩大，并能达到电脑游戏的 2.9 倍以上、家用主机游戏的 3.1 倍以上。疫情爆发一年以来，市场对移动游戏的需求持续增长。

从全球来看，在 2021 年第一季度，用户每周的移动游戏下载量与疫情前相比增长了 30%，每周超过 10 亿次。2021 年第一季度，在 iOS 和 Google Play 平台上的移动游戏每周用户支出达到 17 亿美元，与疫情前相比增长了 40%。

2021 年第一季度，中国用户仅在 iOS 平台上的移动游戏下载量就达到 18 亿次，支出达到 45 亿美元。

主要发现：

“智能手机平台以前所未有的速度为全球用户带来游戏乐趣。这是应用行业中规模最大、增长最为强劲的垂直领域之一。跨平台功能将推动增长加速——让每个智能手机用户都能获得游戏机品质的体验。”App Annie 游戏总经理 Junde Yu 说道。