根据 Canalys 发布的报告，2021 年第一季度美国 PC 市场同比猛增 73%，台式机、笔记本电脑、平板电脑和工作站的总出货量超过 3400 万台。笔记本电脑和平板电脑以惊人的增长势头领跑市场，台式机因新冠疫情期间需求疲软而居于落后的位置。由于订单积压以及远程工作和教育所带来的持续需求，笔记本电脑出货量因此同比猛增 131%。同时，2020 年第四季度节假日期间的高涨需求延续到 2021 年第一季度，因此平板电脑表现不俗，同比增长 52%，出货量达到 1100 万台。

Canalys 研究分析师 Brian Lynch 表示：“PC 行业在 2021 年第一季度的出货量高得令人难以置信，尽管这种增长一定程度上归因于整个市场在 2020 年第一季度步履维艰。但 2021 年第一季度仍是迄今表现最佳的首季度之一。厂商们优先考虑交付美国市场的积压订单，之后再解决全球其他地区的供应问题。”

惠普在美国市场的 PC 出货量超过 700 万台，领先其他厂商，这得益于商用积压订单的交付以及 Chromebook 的出色表现。尽管同比增长 36%，苹果仍失去了美国头号 PC 厂商（包括平板电脑）的宝座，这是自 2019 年第三季度以来首次出现的情况。不过，考虑到 Mac 和 iPad 在往年第一季度的出货量通常较低，苹果的表现并不算差。联想和三星都迎来了惊人的增长，增幅分别达到 93% 和 116%。去年的增长之所以创纪录，主要缘于面向教育领域的 Chromebook 强劲增长，以及消费者细分市场 92% 的同比增长。由于在消费者和教育两大细分领域的地位较弱，排名第三的戴尔其出货量增幅较一般，达到 29%。Lynch 表示：“Chromebook 是第一季度美国市场增长最迅猛的 PC 品类。因其优先专注教育领域 PC，并在该领域获得主导地位，在过去一年，Chromebook 系统在美国迎来了空前的增长。”

去年，Chromebook 的美国市场激增 548%。三星进入美国市场后，去年实现了惊人的 1963% 增幅，领跑其他美国 Chromebook 厂商。不止三星，大多数美国厂商都尝到了 Chromebook 所带来的增长甜头，华硕、惠普和联想的增幅均超过 900%。对数字化教育的持续投入意味着这个细分市场会长期保持良好的发展态势。

Canalys 高级分析师 Ishan Dutt 表示：“以前的教育模式将一去不返。在未来几年，PC 在教室会继续扮演重要的角色，这将确保对 Chromebook 的持续需求。越来越庞大的 Chromebook 保有量将保证对该系列产品更新升级的稳定需求。教育机构、教师和家长已经在数字化课程和流程上进行了投入，他们不会半途而废。”

展望未来，数个趋势将持续促进美国 PC 市场的增长。但供应问题仍然会是市场发展的障碍，Canalys 预计供不应求会延续到明年年初。为了帮助解决供应问题，拜登政府计划往半导体制造业投资近 500 亿美元。如果计划成功实施，这将缓解美国市场未来的芯片短缺问题；虽然 PC 市场增长会逐渐放缓，但未来的出货量仍将保持在较高的水平，因此这项刺激计划将至关重要。此外，美国政府出台的 2 万亿美元基础设施计划的一部分将提振公共部门的采购。

报告指出，政府的刺激计划旨在促进暑假期间学生家庭和年轻消费者扩大消费，但在提升消费需求方面收效甚微。美国劳动力调研表明，即使在新冠疫情结束之后，相当一部分的美国员工也更愿意在家工作。此外，许多美国公司力图通过缩减办公室场地来节省成本，这些因素将促进新一轮自发性的远程办公，同时带来对 PC 设备的持续需求。