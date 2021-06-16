九诺医疗于近日完成了数亿元 C 轮融资，由高瓴创投和泰福资本领投，云锋基金，正心谷资本，中原前海基金，惠每资本，聚明创投，生命资本跟投。生命资本担任本轮融资的独家财务顾问。

本轮融资后，九诺医疗所获资金也将主要用于进一步推进公司产品研发、市场推广和扩大再生产。

九诺医疗创立于 2016 年，是一家全球性创新型医疗科技公司，专注于持续葡萄糖监测（CGM）技术的研发和产品化。公司总部位于苏州，拥有苏州和伦敦两个技术研发中心。

目前，全球糖尿病患者约有 4.63 亿，中国是全球糖尿病患病人数最多的国家，患者人数已达到 1.16 亿。到 2040 年，这一数字则将达到 6.42 亿。

血糖监测作为糖尿病诊疗的重要组成部分，长期以来，糖尿病患者进行自我血糖监测的主要手段还是指血血糖仪，需要扎破手指取血后用试纸条进行血糖测试，感觉疼痛并且还会有感染风险。

与传统的血糖仪相比，CGM 技术实现了血糖监测领域的革命性突破。CGM 无需采集血样，便可自动采集长达 14 天的连续动态血糖图谱，日渐成为糖尿病管理中最先进的标准治疗工具。

过去五年，CGM 行业迎来了飞速发展。2020 年，该行业在全球市场的销售额便达到了 56 亿美金，正日渐成为一个高速增长的蓝海产业。

目前，在全球市场，德康，雅培，美敦力三家美国巨头公司占据了几乎 100% 的份额。而在中国 CGM 市场，雅培和美敦力两家也几乎占据了 90% 以上的市场份额。原有的中国国产企业，由于产品技术相对较为落后，几乎无力与这些国际巨头公司相抗衡。

2016 年，成立之初的九诺医疗决定走德康的 “强技术” 发展路线开始自主研发。据悉，其研发团队掌握了持续葡萄糖监测（CGM）的三大核心技术：半透膜技术、酶技术和算法技术，并发展出了九诺医疗独有的新一代脱氢酶技术及相应血糖预测算法。基于这些技术，九诺医疗正不断推进持续葡萄糖监测系统 Glunovo 系列产的研发。

其中，14 天实时 CGM 产品 Glunovo i3 已于 2019 年 12 月获得欧盟市场的准入，并同时完成了 NMPA 临床试验。而核心二代产品 14 天 Glunovo i4 无校准 CGM 系统，则已经在欧洲和中国展开市场准入注册流程。

九诺医疗创始人程荣恩在接受采访时表示，二代产品预计在今年拿到国内的注册证，即将启动临床。此外，其在研产品还包括低成本的 Glunovo i5、AP 算法等。

截至 2020 年，通过在荷兰阿姆斯特丹设立海外销售总部，九诺医疗的 Glunovo i3 已进入 15 个海外国家进行销售，并预计在今年年内将进入国内市场。

谈及中国市场的商业化布局，程荣恩表示九诺医疗大致会分三步走，一是先做院内市场，打造品牌影响力；二是从院内到院外，从全院血糖监控管理、慢病远程诊疗、糖尿病教育管理等医疗领域，逐渐扩展到日常家庭生活场景中，如指导健康饮食，促进运动减肥等，切入普通患者市场；三则是希望创造一个生态，在把本身业务做好的同时去探索更多可能性。

硬件产品之余，九诺医疗也在试图建立一个医疗服务闭环，如通过智能算法，对血糖变化进行预测，从而实现提前干预，以及帮助患者开展更有效的胰岛素输注疗法等。

当下，为支撑后续商业化，江苏南通已有生产基地的九诺医疗正加紧推进位于苏州桑田岛的全球生产基地的建设，预计 2023 年建成全球第一条基于脱氢酶技术和印刷工艺的全自动化生产线，成为全球首家脱氢酶技术的 CGM 商业化量产企业。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。