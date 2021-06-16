近日，宇道生物（Nutshell Therapeutics）正式宣布完成 2000 万美元 A 轮融资，以推动其计算驱动的变构药物（Allosteric Drug）研发平台建设及变构候选药物的临床研发。本次融资由经纬中国领投，源码资本、昆仑资本跟投，老股东北极光创投，BV 百度风投继续跟投，点石资本担任独家财务顾问。

宇道生物长期专注于变构药物研发，是目前国内唯一一家计算驱动的平台型变构新药研发公司，公司团队由全球变构领域科学家、MNC 制药和 AIDD 领域的资深专家组成。此前，该公司已获得两轮融资，其中 Pre-A 轮由北极光创投和 BV 百度风投领投，方圆资本与腾业创投跟投。

宇道生物拥有国际最早、最大、最全面的变构数据库，通过自研的 AI+变构药物发现平台，实现将不可成药的靶点进行变构机制先导分子开发（从 0 到 1）及加速成药（从 1 到 10），并基于该平台开发了多条管线，包括针对全新靶点的 First-in-Class 管线。与传统方法相比，宇道平台明显缩短变构药物研发时间并降低费用，可通过自主研发、Co-develop、License-out 等模式进行商业化。

目前，在人类蛋白质组中约占 15% 的常规易成药靶点即将开发殆尽，Me-too 及 Fast-Follow 竞品数量巨大、赛道极为拥挤；而对约占 85% 的难成药靶点进行突破则需要引入变构、PROTAC 等新技术。变构技术可以解决常规正构药物存在的难以开发激动剂及高选择性抑制剂等问题，同时变构药物可以和正构药物联用以延缓肿瘤等疾病中的耐药突变发生。海外同赛道的公司包括 2020 年在纳斯达克上市的 Relay Therapeutics 和获得 6500 万美金 B 轮融资的 HotSpot Therapeutics 等。

2010 年以前，大多数报道的变构分子都是通过高通量筛选实验偶然发现的，由于缺少理性的发现方法，缺乏标准化的变构药物数据积累和对变构位点及其分子作用机制的理解，药物开发者无法进行合理设计及开发。宇道作为全球变构数据中心，拥有海量的标准化的变构蛋白、变构位点及其调节剂和变构位点突变等数据，为建立合理识别变构位点并筛选变构机制药物发现方法的发展以及全新变构药物研发提供了可能。多家跨国药企，生物技术公司和研究机构已成为早期使用者。

在变构数据库的基础上，该公司构建了 ALLOSTARTM 变构药物研发平台，通过人工智能和第一原理方法，结合生物化学实验室平台，实现从靶点蛋白质结构到变构小分子药物的快速突破，并覆盖完整的变构药物发现及优化过程。ALLOSTARTM 的主要模块包括使用人工智能及物理计算方法发现并分析靶点隐藏的变构位点，使用深度学习算法针对变构位点自动生成全新具有变构效应的小分子等。

基于 ALLOSTARTM 变构药物研发平台，宇道已开发多条自研管线，包括全新靶点的变构激动剂管线，预计将于 2021 年底确认 PCC，同时宇道也积极基于变构药物研发平台与多家药企及生物技术公司开展合作。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。