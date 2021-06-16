6 月 16 日，水滴保与前海再保险股份有限公司联合宣布，双方将在保险产品开发、用户运营、健康管理服务、智能核保、大数据风控等方面进行深入合作。同时，首款非标体人群可投保的重疾险产品 “水滴守护爱重大疾病保险” 在水滴保平台上线，由爱心人寿承保，前海再保险提供再保支持。

今年 4 月，银保监会下发关于征求《关于进一步丰富人身保险产品供给的指导意见（征求意见稿）》意见的函，其中提及 “扩大商业健康保险服务覆盖面，提高重大疾病保险保障水平”。

中国保险创新研究院常务副院长兼秘书长江崇光介绍，亚健康人群一般难以承保，而保险科技的发展，可以为精准保险尤其是慢病保险赋能，为亚健康人群投保、慢病管理建立了基础设施，开辟出新的投保蓝海。

据悉，前海再保险和水滴保合作开发的首款产品 “水滴守护爱重大疾病保险” 目前已上线，该产品保障范围包含 110 种重大疾病、30 种中症、45 种轻症，重症不分组 2 次赔付，中症和轻症累计可达 6 次赔付，恶性肿瘤二次赔付，28 天-60 周岁人群均可投保。

健康险产品核保环节十分复杂，传统的人工核保以及初级的智能核保，处理方式缺乏个性化、差异化的评估标准，仅接受标准体客户，很多非标体和带病客户仍然无险可保。“水滴守护爱重大疾病保险” 投保人群包括高血压、糖尿病、乙肝、高血脂等数十种常见慢性病患者，投保人只需要通过线上的自动核保系统告知患病情况，系统会实时完成评估，报价出单。

据介绍，该自动核保系统可以实现 200 多种常见病的自动加费，突破了传统的智能核保决策树模型，通过疾病模型、加费算法、场景优化三大创新，充分满足了多种疾病、多项异常告知客户的投保需求，每种疾病仅需回答 3-6 个问题即可完成评估，平均用时不到 3 分钟，极大提高了亚健康消费者的投保便捷程度。

水滴销售副总裁李佳表示，亚健康人群有着更强的保障意识和需求，但是很多人没有购买商业健康险，主要因为买不到和买不起，“我们通过数据可以看到，在水滴保平台咨询过和尝试购买健康险，但因为身体原因无法投保的用户接近千万量级，这是一个非常大的潜在增量市场，需要更多的覆盖非标体和带病体人群的保险产品，而且是合理加费，大部分客户能够承担得起的保险产品。”

水滴保险经纪有限公司总经理杨光表示，水滴的使命是用互联网科技助推广大人民群众有保可医，加快保险产品供给侧的创新，覆盖更多亚健康人群，包括慢病人群和非标体人群，这是水滴保未来重要的发展方向之一。水滴公司依托大数据、人工智能等保险科技，在保险产品的开发、智能核保、线上服务、理赔等环节不断提升效率，积累数据，能够在风险可控的情况下联合保险公司，再保险公司，共同开发覆盖非标体人群的保险产品。