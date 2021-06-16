专注触觉反馈及创新听觉技术研发及产业化的「索迩电子」近期完成 5000 万元人民币 Pre-A 轮融资，祥峰投资领投，其他投资方包括风物资本、佳禾智能。本轮融资将用于产品研发、量产交付、团队扩展等方面。

随着电子消费品基于内容和场景交互需求大幅提升，通过马达提供触觉反馈已经成为大势所趋。索迩电子通过自主知识产权在全球首发宽频响应马达，联合硬件厂商和内容生产商，打造下一代触觉反馈体验产品和创新听觉产品。2020 年成立以来，其产品已经在游戏、设计、手机等头部厂商中获得测试及采用。

索迩电子成立于 2020 年 2 月，创立之初便提出了宽频马达的产品方案。

2014 年苹果提出触觉反馈设计后，用户和消费电子产品之间的交互延伸到触觉层面。但传统的触觉反馈是从硬件系统出发、以单频线性马达为基础的反馈体系，越来越不能满足日益丰富的内容和多场景需求。

索迩电子创始人曹洪斌曾深度参与苹果完整七代线性马达（Taptic Engine）设计研发与量产实现。其核心团队也均来自苹果的顶级供应链公司。索迩电子团队兼具产品设计、研发、工艺与量产完整核心能力。

索迩电子提出的宽频马达和传统马达相比，其振动量能在更广的范围内被人手的触觉感知到；在同等激励下，响应时间从目前主流马达的 60-100 毫秒缩短到 10 毫秒，大幅提升了线性马达的表现力，使其能广泛响应游戏、娱乐互动、车载等场景中的触觉反馈需求。

通过产品研发和专利布局，索迩电子在 2020 年底的时候完成了 4 类宽频马达的器件、模组和应用方案开发，并申请了 40 多项宽频马达的发明专利。索迩电子将致力于布局大数字内容场景，专注泛宽频触觉反馈技术，开辟人机交互次世代。

除了宽频马达的业务，曹洪斌和团队利用其对振动系统的独特设计和理解，还同步开展另外两项业务：屏幕发声激励器和骨传导耳机。

索迩电子还通过形成完整的解决方案和软硬件生态链建设。此前由于苹果产业链的闭环，触觉反馈产业链当中，部分硬件企业只做代工，部分只做驱动，或者只做 SDK/API 开发，形成了核心技术离散的局面；终端厂商适配和调试的成本较高，行业缺乏提供全套解决方案的提供者。

索迩电子创立以来，在硬件设计、软件算法、应用程序开源等方面齐头并进，是目前极少数能够实现从设计、量产、调教、交付完整解决方案的服务商。

另一方面，和该领域传统企业以硬件响应为主不同的是，索迩电子将内容厂商和硬件厂商连接起来，通过与内容端联动去发掘和创造需求。通过对各种自然环境中下真实振动频率和模式的还原，索迩电子已经在游戏、短视频等应用场景下创造了更多沉浸式交互体验。

今年开始，VR/AR 品牌 NOLO 已经开始应用索迩电子的产品，在其次世代 VR 手柄中发布全球首款宽频马达。

国内部分手机厂商亦与索迩电子建立了合作关系，预计相关产品将在后续陆续落地。此外已有海外科技巨头也将在平板等产品中使用索迩电子的产品。

索迩电子创始人、CEO 曹洪斌表示：“触觉，是人类最原初的感官，是人类认识世界的最基本的途径，但是相比视觉和听觉，触觉的发展远远落后于时代的需求，令人欣慰的是，苹果作为科技创新的引导者，已经开始让普罗大众逐渐关注并体验触觉的存在，越来越多的用户开始享受 ‘身临其境’ 的触感世界，越来越多的虚拟世界可以被真实触摸，这是多么令人振奋的进步，我们深信随着硬件及软件技术的不断融合与成熟，触觉反馈技术会被更广泛地应用于更多场景，能够给用户带来更多极致化的交互体验，我们期待大触觉时代的到来，在这个历史进程中，索迩人已经时刻准备着贡献属于我们自己的创新力量。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。