微软即将推出的操作系统 Windows 11 的视频和图像已在网上泄露。随着微软周一透露，对 Windows 10 的支持将于 2025 年结束，下一代 Windows 似乎具有新的 “开始” 菜单、主屏幕、启动声音以及更现代和类似 Mac 的美学。

虽然微软取消了 Windows 10X 操作系统，但该公司在 Windows 11 上大量引用。Windows 10X 最初是为双屏设备设计的，然后转向传统笔记本电脑，然后被取消。Windows 10X 为 Windows 提供了许多精炼和简化的方面，其中大部分设计都出现在这个泄露的 Windows 11 版本中。

据报道，微软近几个月来一直在为 Windows 开发一个新的应用程序商店，谣言表明，这将与今天相比发生重大变化。微软首席执行官萨蒂亚·纳德拉承诺通过 Windows“为开发人员和创作者打开更大的经济机会”，这可能会以新商店的形式出现。

据报道，微软正在全面改革其 Windows 应用程序商店，允许开发人员提交任何 Windows 应用程序，包括 Chrome 或 Firefox 等浏览器。

微软上个月推出了最新版本的 Windows 10 操作系统，Windows 10 2021 年 5 月更新（版本 21H1），但该公司将于下周 6 月 24 日在虚拟活动中推出 “下一代 Windows”。