原文链接： https://techthelead.com/black-shark-4-pro-10-cool-things-you-wont-find-in-the-spec-sheet-review 作者：Mara Anton

用有限的预算购买一部高性能游戏手机？现在终于可以梦想成真了！目前，无论是价格还是性能参数，新的黑鲨 4 系列的每一个细节设计都在打造一部高性价比的游戏手机。但是，在参数表之外呢？你会发现这款产品为游戏玩家和非玩家进行了令人难以置信的深思熟虑，拥有一些你在标准参数表中找不到的功能和其他很酷的东西。这是我花了几周时间研究探索黑鲨 4 Pro 之后的发现。

关于第一印象？黑鲨 4 Pro 不是一款传统的游戏手机。我对于这类手机设计的期待已经被精简为一体成型机身，简单且线条流畅，就如同现在的大多数旗舰机一样。正如我们在不久前所猜想的那样，背面不再有 X 或三角形的相机模块；相反，黑鲨的三层后置摄像头采用了水平布局。

黑鲨为什么要冒着与竞争对手相比看起来平淡无奇的风险呢？在我看来，设计上的改变有两个原因。其一，黑鲨希望模糊旗舰机、日常使用的手机和游戏手机之间的界限，以便适用于更多的用户。其二，该公司正在精简手机，在优化成本的同时打造一款游戏手机… 一款性价比极优的手机。

例如，我使用的版本是 12GB 的 RAM Pro 配置，售价大约为 690 美元。与一款优质游戏手机的平均价格相比，这低了大约 300 美元。

而且，黑鲨在品质上也毫不吝啬。以下是我认为的一些最酷的东西。

抗闪烁功能和动态刷新率

黑鲨 4 Pro 并不是一款小巧的紧凑型手机。虽然并不厚重，但它拥有超强的处理器和平板手机式的显示屏，达到 6.67 英寸。事实是你的牛仔裤后袋可能装不下它，这可能会让你有些难以适应，但当你体验到刷新率和非常棒的触控采样率时，你可能会忽视这一点。

这里，黑鲨 4 Pro 大放异彩。我知道这款手机拥有 144Hz 的刷新率，但深入了解设置后，我发现这只是为游戏预留的（而且你必须手动启用）。这款手机在其他时间将以 120Hz 的刷新率工作。

在设置中，我还发现黑鲨包含一个针对弱光环境的抗闪烁模式，这虽然不是救命稻草，但绝对非常有用。

与其他安卓手机一样，如果你不喜欢它的刘海，可以将刘海 “隐藏” 在厚边框里面。你还可以对它进行自定义，为通知功能选择不同的动画，为屏幕常显功能选择主题。

闹钟或天气信息？两全其美!

美好的一天可以从一个闹铃开始。因此，我总是试图选择一个响亮但有些怪诞的铃声，使我想要拥抱这一天，而不是躲在被子里。

当我查看黑鲨的铃声列表时，我惊喜地发现，它不仅可以根据当前的天气发出不同的铃声，还可以在响铃时提供天气信息。不折不扣的多重任务！除了天气铃声，还有一个 “自然” 铃声，会随着日期发生变化。具体来说：它可能考虑到了季节因素，春天更欢快，夏天更悠闲，等等。

我享受过的最佳空间音频体验

如果你想知道音频效果如何… 这么说吧，黑鲨 4 Pro 不会让你失望。最起码是这样。双对称扬声器与 DTS:X Ultra 搭配，对我来说，这转化成了我曾拥有过的最佳空间音频体验。

当你在游戏中时，你就会明白沉浸式音频的重要性，因为黑鲨 4 Pro 实现了真正的距离感渲染，音频对象被极其精准地置于空间中。在横屏模式下，这会立即明显地表现出来，而在竖屏模式下，则会丢失掉一些效果。

通过耳机收听时，可以获得同样的音频体验。在 “设置”-“声音” 中，你会找到可以尝试的 DTS 音效。甚至还有一个简短的演示，通过一只青蛙的视频来使你感受到空间音频的所有效果。

就我而言，当我通过现有的音频插孔（谢天谢地没有取消）连接我的有线耳机时，我感觉像是被包裹在一床声音毯子中。从这里开始，你可以设置你的均衡器，或根据你的耳机品牌选择匹配的预调谐设置。这里有很多选择，例如 Skullcandy、赛睿、索尼、华硕，甚至还有苹果。

每个级别的音频调节 甚至在多应用模式下也是如此

同时运行多个应用？谁不是这样呢？！返回调低一个应用的音量或将其静音，便于你享受另一个应用的音频，这是一个令人头痛的用户体验，我们会尽一切努力来避免。结果，我发现，只需简单的一个点击，就可以让这部手机在这些应用同时运行的情况下调节每一个应用的音频。这一招是不是很酷？

在我们结束音频部分的分享之前，我必须说一下：黑鲨和 DTS 在这款手机上做得非常出色。在游戏中，当听音乐或观看影片时，我体验到了超宽的声场，以及整体来说，音频场景非常平衡，与同类设备相比尖锐的高音更少，并且拥有很棒的低音。的确，如果你把音量调到最大，你会注意到有轻微的失真，但你很快就会发现，你根本没有理由把音量调到最大，因为即使是一半的音量，你也不会听不清歌词或人声。

功能可变换的磁动力升降肩键

你以为我会对这些亮点敷衍了事吗？不可能。我可能被各种触控界面所包围，从我的手机到我的耳机到我的智能手表，但我仍然会欣赏实体按键。在这款手机中，清脆舒适的磁动力肩键，使用起来不仅在游戏操作中令人满意，在游戏之外也是如此。

对于偶尔玩游戏的普通玩家来说，黑鲨让这些主按键可以根据你所打开的应用来变换功能。弹出它们后，你会发现，在设置中，一个肩键可以截屏，而另一个可以启用单手模式。

在原生相机应用中，一个肩键可以用作快门按键，而另一个则可以启用定时拍照。

没有比这更酷的了！还是，还有更酷的吗？如果我告诉你，你还可以改变按键触发的音效呢？默认设置是 “子弹上膛” 音效，我个人最终选择了 “电声”，感觉很像《少数派报告》里的音效。

面部解锁能打开主屏幕

谈到相机，这个前置摄像头可能不是市面上最好的自拍工具，但它可以进行人脸识别，对此我不胜感激。我不是在夸张，实际上，我发现人脸登录过程快得令人难以置信，面部解锁几乎是即时的，但最重要的是，你实际上可以通过人脸识别解锁手机，然后直接跳到主屏幕。

这意味着你完全绕过了锁屏，你也许不知道，例如，这在苹果手机上是不可能做到的。

至于相机本身，不要期望有奇迹发生。黑鲨 4 Pro 可能已经换了外观，但它仍然是一只鲨鱼。在日光下，对我来讲，照片看起来偏冷色调——从字面上理解——白平衡是关闭的，你会很注意到照片上有一层品红色色调。

（这张照片中可以看到一层品红色色调。）

在弱光条件下，你的确能得到相当不错的静态照片，而且噪点比我预期的要少。夜间模式有很大的帮助，因为它加强锐化了照片。

启用夜间模式

视频拍摄在弱光环境中通常会产生很多噪点，而它在默认下会添加平滑效果——请留意这一点！

我很喜欢背景虚化的特效，以及在日光下启用 HDR 后得到的效果。

日光下的背景虚化特效

关闭 HDR

开启 HDR

App 访问历史：什么时间，做了什么

意识到当用户数据会被热门的社交媒体应用滥用之后，用户们感到越来越焦虑，黑鲨在这款手机上强调了透明度。黑鲨 4 Pro 显示了每一次应用程序访问你的数据的历史记录，以及它请求的信息。此外，很显然 JOYUI 为每个用户创建了一个虚拟 ID，供应用程序使用（代替了设备唯一标识符）。

黑鲨 4 Pro 智能充电

这款手机拥有一个 4500mAh 的电池，并且会尽力节省电量。你会有常规的电池（和超强的）节电管理，再加上 120W 的充电适配器，所以你至少可以以极快的速度为即将耗尽电量的电池充电。

但我注意到，手机的设置中，给我们提供了一些额外的东西。那就是智能充电，随着温度的升高，设备能够调节充电速度。

Logo 效果

这款手机还有两点是我非常喜欢的。第一点是 Logo 的呼吸灯。它被设计在手机背面，摄像头下方，当你给设备充电时，当你接听电话或播放音乐时，它都将亮起，而且会呈现出不同的颜色和不同的灯光动态效果。

黑鲨4 Pro儿童空间（不仅仅是第二空间）

最后，如果你和孩子分享这款手机，当他们随意使用这部手机时，你不必在一旁监督。相反，你将能够为他们创建一个儿童空间。当然，这不是 MIUI 通常提供的第二空间，是将两部手机合二为一。它仍然可用于你那些工作相关的任务和高效的 app。

你觉得它怎么样呢？——拥有所有这些功能、旗舰手机的参数规格和合理的价位，黑鲨 4 Pro 会是 2021 年的顶级游戏手机吗？也许是第一款预算友好的游戏手机？