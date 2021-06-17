国内奢侈品平台胖虎奢侈品于 6 月 17 日宣布完成约 5000 万美元 C 轮融资，本轮融资由星纳赫资本和 ATM Capital 联合领投，早期投资人渶策资本、彬复资本追加投资，凡卓资本担任本轮融资的独家财务顾问。

胖虎奢侈品成立于 2015 年 6 月，是一家闲置奢侈品流通平台和全产业链服务商。与这一赛道上多数玩家的寄售撮合、专业 MCN 等轻资产模式不同，胖虎自创建伊始就坚持鉴定先行、价格发现、买断控货的重资产模式，不断加强其技术驱动能力和供应链能力，建立起回收控货网络、流行趋势判断和产品定价算法、远程智能奢侈品鉴定估价系统、多元销售通路以及高消费客户群体，公司建立了覆盖 C 端和 B 端客户、线上与线下融合的 “可持续时尚流通平台”。

“我们希望成为成为中国的 Farfetch，” 胖虎创始人兼董事长马成表示。“胖虎 1.0 阶段通过二手交易切入最为封闭的高端时尚品行业，实现对客户、数据和供应链的掌控，2.0 阶段赋能给缺乏互联网销售基因的买手店、二手店、大型商户，目前我们已经开始进入 3.0 阶段，希望通过赋能给更多的国潮品牌、设计师品牌来打造出我们中国自己的 off-white。”

马成表示，本次融资所得的资金仍将用于胖虎最为核心的数据能力和供应链能力提升，公司将持续大力投入鉴定人工智能技术、价格算法训练以及提升智能化供应链能力，最终实现用户体验的提升。另一方面，公司在线上线下联动和孵化国潮品牌上也将有新的举措，未来胖虎将实现从单一的二手奢侈品交易平台，到可持续时尚生态圈的升级。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。