根据 Strategy Analytics 最新发布的研究报告， 2021 年第一季度，三星和 vivo 成为全球增长最快的 5G 智能手机厂商。三星环比增长 79%，vivo 环比增长 62%。

Strategy Analytics 总监 Ken Hyers 表示：“全球 5G 智能手机出货量环比增长 6%，在 2021 年 Q1 达到创纪录的 1.36 亿部。5G 智能手机的需求仍然非常强劲，尤其在中国、美国和西欧。我们预测，2021 年全年全球 5G 智能手机出货量将达到创纪录的 6.24 亿部，远高于 2020 年全年的 2.69 亿部。”

Strategy Analytics 副总监 Vile – Petteri Ukonaho 补充道：“2021 年 Q1，三星 5G 智能手机出货量环比增长 79%，为 1700 万部，是全球增速最快的 5G 智能手机厂商。在韩国、北美和欧洲部分地区，三星新的 5G 机型市场表现良好，如 Galaxy S21 5G、S21 ultra 5G 和 S21+ 5G。在 iQOO U35G 和 U7 5G 智能手机的推动下，vivo 成为该季度增长第二快的 5G 智能手机厂商，环比增长 62%，出货量为 1900 万台。vivo 的 5G 智能手机销售的主战场在中国和欧洲。OPPO 和小米的环比增幅分别为 55% 和 41%，这都得益于中国国内市场的强劲销量。与此同时，在经历 2020 年 Q4 新一代 5G iPhone 作为圣诞礼物大热后，该季度苹果 5G iPhone 出货量环比下降 23%。”

Strategy Analytics 总监 Woody Oh 补充说：“三星在 5G 智能手机领域增长非常快，但它在中国的产品组合确实存在巨大空缺。中国是全球最大的 5G 市场，而三星在中国的市场占有率极低，这仍对该厂商的前景构成严重拖累。相反，中国厂商在高价值的美国市场基本上没有存在，这将拖累他们增长收益或盈利能力。”