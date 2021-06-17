在全球电竞运动领袖峰会期间，香格里拉集团与腾讯游戏、腾讯电竞联合定制的游戏电竞主题房正式发布。首批五家酒店包括北京嘉里大酒店、上海浦东嘉里大酒店、西安香格里拉、成都香格里拉与海口香格里拉。全新揭幕的主题房分别以 “腾讯电竞”、《秦时明月世界》手游、《天天爱消除》、《欢乐斗地主》等电竞和游戏元素为设计灵感。

腾讯电竞主题房以黑色和金色为主色调，房内设有 SKG 按摩仪为玩家缓解疲劳，RAZER 雷蛇提供的全套电竞设备搭配幻彩 RGB 灯光，提升炫酷感官和沉浸式游戏体验；《秦时明月世界》手游主题房主打精致的侠客国风特色，房内备有游戏定制款床品、毛巾、拖鞋、浴巾、相框、桌面等，让游戏爱好者惬意沉浸在房间里静坐品茗，舒缓旅途的疲惫；轻松软萌的《天天爱消除》主题房以清新少女风为主，房内设有 “消除联萌” 四小只主题款枕头、抱枕、浴巾、拖鞋等，缤纷的色彩冲击力，焕发出满满的青春热情；《欢乐斗地主》主题房则以棋牌元素为特色，趣味十足、惹人喜爱的农民形象和地主形象遍布房间的各个角落，营造出轻松愉悦的氛围。

除特色主题房以外，酒店还将联手腾讯游戏、腾讯电竞策划一系列线上线下 IP 主题活动，如主题烹饪课堂、IP 特色餐饮、线上游戏竞赛等。

基于长线合作计划，首批五家酒店主题房上线后，双方还将根据腾讯新上线的游戏产品和赛事运营节点，持续臻选后续主题房的合作内容，并计划将于今年在香格里拉中国区其他 13 家酒店陆续推出游戏电竞主题房。

腾讯游戏副总裁、腾讯电竞总经理侯淼表示：“具备技术驱动和文化连接属性的电竞，正在让生活化场景诞生新的价值。酒店作为传统行业正在寻求新时代的变革，游戏与电竞代表着年轻潮流、互联网科技和文化符号，将是酒店行业在个性化、体验化、智能化革新的重要内容。和香格里拉集团合作打造的主题房，迈出了数字 IP 与酒店实景融合的试验性一步。”

香格里拉集团市场销售副总裁许彩红表示：“一直以来，我们都在不断与时俱进，通过尝试不同的方式为客人打造丰富精彩的个性化体验，让他们在香格里拉留下更多的美好时刻。此次，我们携手腾讯游戏与腾讯电竞，将备受年轻人喜爱的游戏 IP 和电竞元素带进酒店，以特色创新的高端酒店产品吸引新一代的消费群体，也希望为不同行业的跨界合作开拓全新的思路。”