中国首家城市科技（Citytech）集团——一奇集团于第一季度末完成 1.31 亿美元 A 轮融资。本轮融资规模远超最初设定的 8000 万美元目标，成为亚洲城市科技领域规模最大的 A 轮融资。投资者包括阿里巴巴首轮投资人、一奇集团创始人谭秉忠先生、Fidelity China Special Situations PLC 和一些知名的科技家族办公室，如阿里巴巴第一任 COO 关明生先生的家族办公室，以及来自香港、新加坡、欧洲和美国的其他知名家族。

谭秉忠表示：“智慧城市科技是我们见过的最大的新兴市场机遇。城市互联网是第三代互联网，其潜力是移动互联网的 10 倍。在智慧能源、智能建筑、智能自动化、智慧医疗、智慧金融等方面，应用人工智能、物联网和大数据等深科技将真正改变城市生活的未来。”

一奇定位为智慧城市基础设施数据技术服务公司的投资者、创建者和运营者，利用城市科技、战略合作和数字化转型来改变未来的城市生活，使中国和世界各地的城市更宜居、更可持续、更有效率。一奇集团采用公司架构，支持包括风险投资、私募股权投资、战略合作、业务孵化、合资公司、并购等多种业务模式，并计划未来将集团公司上市。一奇集团成立于 2019 年，从谭秉忠先生的个人家族办公室发展而来。其总部在北京，在香港和新加坡设有办事处，目前共有 14 名员工。

在一奇集团所处的中国市场，其城市化率预计将从 64% 升至 80%，大型城市集群将在未来 20 年内新增 2.3 亿居民。为应对这一挑战和城市面临的其他挑战，中国正在 800 多个城市进行智慧城市试点，占全球智慧城市总数的一半以上。

一奇集团主要投资者、Fidelity China Special Situations PLC 基金经理 Dale Nicholls 先生表示：“中国的智慧城市发展和相关技术集成处于世界领先水平。考虑到中国城市化进程不断加快，这实属水到渠成。鉴于所部署的技术和数字基础设施的广度和深度，预计将看到与智慧城市相关的进一步投资机会。”

智慧城市科技对于创建更宜居、更可持续、更有效率的都市圈至关重要。作为中国智慧城市基础设施数据技术服务公司的投资者、创建者和运营者，一奇集团通过深科技支持这项发展。

谭秉忠补充道：“对于投资者来说，一奇集团是城市科技的一站式平台。它提供了一张城市科技生态系统的早鸟票，以及合作和共同投资机会：我们的资产负债表上已经有三项核心投资和四项生态布局投资。我们选择公司架构以便于做长期投资，避免了在既定时间内的变现压力。一奇集团未来还计划自己上市，为我们的股东提供一个新的退出选项。”

到 2050 年，全球预计将有 70 亿人生活在城市，城市地区面临的压力越来越大，这给全球带来了重大影响：70% 的二氧化碳排放和三分之一的垃圾都由城市产生。

一奇集团的目标不仅是为股东创造价值，也是为所有人创造更美好的未来。降低建筑能耗是到 2060 年实现中国碳中和目标的关键。一奇目前最大的投资是在天津安捷物联科技股份有限公司，安捷通过智慧能源 AIoT 解决方案帮助其建筑客户节省了 15% 至 30% 的能耗。借助这类技术，就有可能大大减少碳足迹。

谭秉忠接着说：“我已经到了想留下一笔财富，帮助世界变得更好的人生阶段 — 不仅是为了我的女儿，也是为了所有的年轻人。在全球范围内，30% 的能耗和 40% 的二氧化碳排放都来自于建筑。在人口超过 100 万的中国中大型城市，仅仅依靠智慧能源和智能建筑解决方案就可以每年减少至少 3300 万至 6600 万吨的二氧化碳排放。这是每年被 33 亿至 66 亿棵树吸收的二氧化碳量。因此，智慧城市科技不仅有利于商业发展，也能造福地球。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。