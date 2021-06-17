6 月 17 日，转转集团宣布已经完成 1 亿美元 D1 轮融资，由小米集团领投，顺为资本、尚珹资本跟投。累加此前宣布的 C 轮 3.9 亿美元融资和转转旗下 to B 交易平台采货侠的融资，过去半年时间里转转集团的总融资额已近 5.5 亿美元。

作为一家闲置二手交易电商，转转是唯一独立的面向 C 端消费者的综合型二手交易平台，已从早期的 C2C 模式逐步发展成有服务的 C2B2C 模式为主的平台。此外，转转也是首创为 C 端消费者提供二手质检、7 天无理由退货和二手手机一年质保等服务的平台。

2020 年，转转集团与找靓机合并。自 2020 年 Q3 起，随着全国复工复产的有效推进，集团交易规模、核心用户数等方面保持快速增长。2020 年全年转转集团的活跃买、卖家数分别为 872 万和 388 万；2021 年 5 月整个集团营收同比增长超过 100%，交易 GMV 同比增长 56%；此外，5 月份集团 MAU 达 4800 万，同比增长超过 50%。

对于完成本次 D1 轮融资，转转集团 CEO 黄炜表示，“转转期待今后和小米携手共进，让好产品能更好地触达用户且被高效充分地使用。转转也非常珍视尚珹资本在电商科技领域的投资经验。和发达国家相比，中国的二手行业才刚刚开始，在所有股东支持下，转转将致力于发展成为行业和消费者价值创造的创新先锋。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。