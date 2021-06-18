6 月 18 日，智能农田作业机器人中科原动力宣布完成数千万元人民币 A 轮融资，本轮融资由祥峰投资领投、富邦高投、德联资本、吉林中科跟投，老股东中发展启航继续追投。

中科原动力创始人兼 CEO 韩威博士表示：“本轮融资将主要用于产品研发以及农田作业机器人业务线拓展，预计在年内实现新概念农机样机落地，同时也将继续开拓包括黑龙江、吉林、内蒙古、新疆等地在内的国内市场，并计划借助 ‘一带一路’ 政策走向海外。”

中科原动力孵化于中科院微电子所，2019 年 7 月正式运营并获英诺与中科院创投天使轮投资。该公司由首席科学家、我国人工智能最高成就奖获得者、中国工程院李德毅院士领衔，核心团队来自清华大学、美国加州伯克利大学、日本早稻田大学等国内外知名高校，长期深耕人工智能、自动驾驶、智慧农业行业，拥有完整的自动驾驶与机器人技术体系，形成面向农田耕作全流程的无人化作业核心技术。在李院士的指导下，中科原动力自主研发会学习的农田作业机器人，具备全昼夜、无人化、精准作业能力，可应用于旱田、水田及大棚作物的耕、整、种、管、收全过程，销售产品的同时向客户提供作业服务。

中科原动力自主研发了无人作业系统虚拟机手、特种机器人及新概念农机三类产品。其中，无人作业系统虚拟机手可用于拖拉机、水田机械、植保机械、收获机械等多类农用机械，主要解决农忙时农用机械机手难找的问题。系统可适配数十种不同农具，嵌入不同农具差异性作业方法与经验，现主要应用于玉米、大豆、小麦等东北大田粮食作物的耕整地、播种、中耕植保、收获、秸秆离还田等大田作业五大过程，可实现一人同时远程管理 5-10 台农机，承受连续高强度长时间作业，解决时间窗口内大强度作业问题，提高农业生产的时效性。

基于中科原动力自研的基于北斗的融合定位技术，虚拟机手可实现厘米级室内外无缝连续定位，并搭载专门对抗农田作业时震动大、冲击大、扬尘大、雨雪、全昼夜等复杂环境条件的鲁棒性感知技术，为作业路径作出最优规划，有效降低作业的人工成本及燃料成本。

而服务于山地、丘陵等地区的农田巡检、植保、采摘等需求，中科原动力自主研发农田巡检及作业机器人、采摘机器人等系列特种机器人。

截至目前，中科原动力系列产品已在黑龙江、吉林、河北、北京、广西等地区的实际生产中，累计无人标准化作业面积超 6 万亩，种植蔬菜超 30 吨，获得北大荒集团、融通集团、中粮等十余家标杆客户认可，并与多家农业公司以及超大型农场签署战略合作协议。中科原动力成立 2 年时间发展迅速，获评国家高新技术企业、中关村金种子企业。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。