近日，指真生物宣布完成数千万元 A+轮融资，启明创投独家投资，探针资本担任本轮独家财务顾问。本轮融资将用于加速公司产品市场开拓、新技术新产品开发等。

指真生物成立于 2017 年，致力于为临床用户提供优异的血液学诊断产品和解决方案，是国内流式荧光平台与多指标联检早期布局者。该公司围绕磁性荧光编码微球、流式荧光检测以及多联检试剂反应体系，构建了流式荧光免疫产品线和血球感染联检产品线，推出了系列化多参数流式细胞仪、血液免疫一体机以及细胞因子多因子检测试剂、多项性激素联检试剂、多项肿瘤标志物联检试剂等产品，已陆续在众多三级医院落地应用。

谈及未来规划，指真生物董事长马永波表示：“接下来，指真生物将持续围绕临床需求，聚焦多指标联检优势，不断丰富和迭代流式荧光和血球免疫两大产品线，开发更多自动化、多联检诊断产品，满足临床检验高性能、智能化需求，推动优质医疗产品和资源下沉基层。此外，我们注意到，单细胞测序技术已经在基础科研和临床研究上有了广泛的应用，在药物研发及临床诊断方向也显示出了巨大的潜力。细胞分离技术是保证单细胞测序结果完整性、真实性和可重复性的关键，流式细胞分选系统一直是细胞分离研究的重要工具，指真团队早期储备了流式细胞分选技术，未来也将为临床单细胞研究提供产品支持。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。