浙江惠瀜网络科技有限公司（简称 “惠瀜科技”）近日宣布获得数千万元 B+轮融资，领投方为顺为资本。

据悉，本轮融资将继续用于加快推动消费金融整体产业链的数字化、智能化服务体系布局，为公司产品迭代和提升用户体验提供充足的资金保障，并为后续战略性布局提供支撑。

惠瀜科技成立于 2015 年 10 月，是一家专注于消费金融领域的产业科技服务提供商。该公司提供的科技服务已陆续渗透到各类消费领域的全产业链环节，搭建起包括厂商、商户、金融中介机构、担保机构、融资租赁机构、金融外包服务公司、商业银行、保险公司等主体在内的全产业链数字化消费金融生态平台，致力于为各家商业银行以及消费金融相关产业方提供数字化、智能化、产业互联等科技相关服务。

在本轮融资以前，惠瀜科技已获得多轮融资支持：先后于 2016 年 8 月获复朴投资与恒生电子共同领投的 1120 万元 Pre-A 轮融资，2020 年 6 月获得同创伟业 5000 万元 A 轮融资，2021 年 3 月，再次获得同创伟业领投的 B 轮投资近亿元，目前公司估值超 1 亿美元。

惠瀜科技打破传统互联网技术服务公司系统销售模式，首创流量收费模式，业务覆盖全国 31 个省，上万家金融机构。

此外，惠瀜科技还提供消费金融业务场景无人化解决方案，构建了金融数字链，并搭建金融全流程智能决策体系和风险识别及审批决策体系、商户信用评级及风险的智能化管理体系，实现消费金融业务场景无人化作业，服务业务规模累计超万亿，同时还在以 3000 亿每年的速度高速增长，年均销售增长率达 110% 以上，成为国有大型商业银行及中国人寿财险为代表的多家传统金融机构的主要服务商，规模型客户成交率达 80% 以上。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。