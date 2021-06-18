IDC 发布了《中国智能家居设备市场季度跟踪报告，2021 年第一季度》。报告显示，2021 年第一季度中国智能家居设备市场出货量为 4699 万台，同比增长 27.7%。疫情消退使得市场较去年同期有明显反弹，但各品类均受到来自上游供应链不同幅度的影响，增长承压。上游供应压力预计将在年内持续。IDC 预计，2021 年中国智能家居设备市场出货量 2.5 亿台，同比增长 21.1%。

报告称，目前中国智能家居市场处于升级调整期。产品方面，各品类均在积极开展功能、连接和场景应用的升级拓展；平台层面，互联平台和语音平台的接入率已达到较高水平，增长速度放缓。中国智能家居市场的升级需要统一化的发展，但目前离达成统一标准尚有距离，国内头部玩家合作的基础还未完全形成。一方面，国内手机厂商除平台连接以外的核心软件能力尚在起步阶段，硬件生态是其目前在智能家居市场以及整体智能终端市场的重要护城河，统一连接标准的推出对其而言无法转化成操作系统或其他软件层面的优势；另一方面，国内互联网厂商仍处于智能家居硬件边界拓张的过程中，产品开发和市场拓展存在较大空间，竞争重心还未完成向软件服务的转移，这一模式在一定程度上阻碍了互联网巨头在设备互联上走向合作。因此，不论是手机厂商还是互联网厂商均无法在短期内达成统一的连接标准。