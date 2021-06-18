IDC 发布了《中国智能家居设备市场季度跟踪报告，2021 年第一季度》。报告显示，2021 年第一季度中国智能家居设备市场出货量为 4699 万台，同比增长 27.7%。疫情消退使得市场较去年同期有明显反弹，但各品类均受到来自上游供应链不同幅度的影响，增长承压。上游供应压力预计将在年内持续。IDC 预计，2021 年中国智能家居设备市场出货量 2.5 亿台，同比增长 21.1%。
报告称，目前中国智能家居市场处于升级调整期。产品方面，各品类均在积极开展功能、连接和场景应用的升级拓展；平台层面，互联平台和语音平台的接入率已达到较高水平，增长速度放缓。中国智能家居市场的升级需要统一化的发展，但目前离达成统一标准尚有距离，国内头部玩家合作的基础还未完全形成。一方面，国内手机厂商除平台连接以外的核心软件能力尚在起步阶段，硬件生态是其目前在智能家居市场以及整体智能终端市场的重要护城河，统一连接标准的推出对其而言无法转化成操作系统或其他软件层面的优势；另一方面，国内互联网厂商仍处于智能家居硬件边界拓张的过程中，产品开发和市场拓展存在较大空间，竞争重心还未完成向软件服务的转移，这一模式在一定程度上阻碍了互联网巨头在设备互联上走向合作。因此，不论是手机厂商还是互联网厂商均无法在短期内达成统一的连接标准。
虽然统一化目标尚有距离，但海外巨头基于连接协议达成统一对中国智能家居市场接下来的升级发展具有以下两方面启示：
- 统一连接协议推动行业标准向互联互通、简便易用和安全可靠三个方向升级
海外巨头推出 MATTER 不仅是统一连接协议，更是打造了一套智能家居设备的发展标准。MATTER 认证的智能家居设备不仅兼容多家智能助手和智能家居平台，也将实现购买、连接和操作流程的简化，并在产品性能和隐私安全上得到保证。MATTER 所期望解决的难点是目前全球智能家居市场所共同面对的，同样值得中国市场借鉴。
- 统一标准的推出标志着厂商竞争转向软件应用能力的比拼
连接标准的统一使智能设备在平台接入数量上实现了平等，因此质量成为了差异化竞争的关键。对科技厂商而言，平台是其核心竞争力，未来的竞争将更多聚焦在平台智能化水平和软件应用丰富度的打造，以吸引更多用户选择使用其下的平台作为交互入口。智能家居硬件厂商则需在打磨硬件能力的同时加速优化产品在各大平台上连接、调用、操控的使用体验，以此布局产品的未来竞争力。