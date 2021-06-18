专注于遗传性心肌病基因疗法的临床前生物技术公司 Nuevocor 宣布完成超额认购 2400 万美元 A 轮融资。此轮融资由 EVX Ventures 和勃林格殷格翰风险基金共同领投，其他参与融资的投资者包括 EDBI、Xora Innovation、SEEDS Capital 等。

此次筹得的资金将用于其主要项目腺相关病毒（AAV）基因疗法的临床前开发，该疗法用于治疗因 lamin A/C（LMNA）基因突变导致的扩张型心肌病（DCM）的患者。该公司还计划利用其独创的靶点发现平台解决其他尚无治疗的遗传性心肌病。

Nuevocor 创始人，首席执行官陈衍璁博士表示：“我们非常荣幸与这些强大的机构投资者携手开发具有恢复心肌病患者心脏功能潜力的基因疗法。扩张型心肌病当前的治疗手段只能延缓疾病恶化无法延长患者生命，心脏移植是唯一的有效治疗方法。Nuevocor 希望通过开发自己的技术改变疾病进程并延长患者生命。”

EVX Ventures 董事长林向前评论道：“我们很高兴能够与其他顶级投机构资者共同领投 Nuevocor 的 A 轮融资。Nuevocor 是最新加入我们创业生态系统的公司。我们期待为 Nuevocor 走向临床开发提供支持，并希望为有临床需要的患者带来全新的治疗手段。”

勃林格殷格翰风险基金亚洲董事总经理张巍怡博士表示：“勃林格殷格翰风险基金致力于投资全新治疗理念以解决高度未被满足的医疗需求。我们很高兴看到 Nuevocor 正在尝试使用一种非常创新且极具挑战性的基因疗法来治疗由基因导致的扩张型心肌病，我们希望这些潜在疗法能够改变疾病进程，并延长扩张型心肌病患者的生命。”

新加坡科技研究局（A*STAR 简称 “新*科研”）生物医学研究理事会（Biomedical Research Council）助理总裁黄学晖教授表示：“新加坡长期致力于研发投资，推动健康成果转化和经济增长，并构建当地生物技术创新生态系统。我们很自豪能够为来自新*科研的创业企业 Nuevocor 提供支持，将卓越的科学从实验室转化到临床阶段，帮助他们对难以治疗的心脏病开发更高效的基因疗法，从而改善患者的治疗成果。”

Nuevocor 总部位于新加坡，是一家未上市临床前生物制药公司，专注于开发用于治疗遗传性心肌病的基于腺相关病毒（AAV）的基因疗法以满足巨大且未被满足的临床需求。Nuevocor 的主要项目 lamin A/C 扩张型心肌病（LMNA DCM）基因疗法基于数十年来对 LMNA 相关疾病的基本机制的研究，这些基本机制由来自新*科研的科学联合创始人 Colin Stewart 和 Brian Burke 发现并发展。其他联合科学创始人包括来自斯坦福大学（Stanford University）的 AAV 基因疗法专家 Mark Kay 教授和来自于新加坡国立大学（National University of Singapore）的心脏病模型专家蒋建明博士。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。