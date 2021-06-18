6 月 18 日，仓储智能机器人智子跃迁宣布连续完成两轮数千万元融资，愉悦资本在天使轮投入后，此次继续追加投资。上海紫竹国家高新区亦参与了智子跃迁的投资。此次融资资金将用于产品的迭代研发、团队扩张和市场的进一步推广。

智子跃迁（Proton Robotics Inc）成立于 2018 年，主要业务是解决物流仓库场景中多件订单播种分拣和退货分拣难题——以极立方智能分拣机器人系统取代当前物流仓库中低效且日益昂贵的人力。该公司在 2019 年下半年完成产品研发，2020 年实现了测试订单、试点订单到量产应用合同订单的跃进。其客户包括东方海外物流、转转等，且在鞋服、零售、跨境电商、直播电商、前置仓、医药等行业均拥有案例。

智子跃迁的切入点是仓储物流分拣中，多件订单播种分拣和退货分拣的这一蓝海场景，研发了智能分拣机器人系统「极立方」，整套系统占地约为 30 平方米，能够实现每小时高达 2500 件的货品分拣效率；此外，极立方可以适配 10 kg 以下的全品类商品，具有高普适性，SKU 覆盖率接近 99%，客户能够在 18 个月内收回成本，适用于电商、零售、医药分销等领域。

愉悦资本创始及执行合伙人刘二海表示：“新基础设施助力巨型产业转型升级是愉悦资本始终关注的投资方向。中国仓储物流市场规模巨大、但自动化程度较低，智子跃迁的技术很好地解决了行业痛点，大大提升了分拣这个最薄弱环节的效率，为客户创造了价值。我们看好公司的发展，期待公司取得更大进展。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。