随着全球塑料使用量的增加，如何进一步减少相关材料使用以保护环境这一问题，现在成了各大公司应该且必须考虑的事情。索尼最近就分享了他们在 PS5 包装上所做的改变。

索尼表示，PS5 主机和配件包装所用的材料设计为完全可回收。按重量计算，每台 PS5 包装总体上 93%-99% 是不含塑料的，具体取决于不同的产品。

PlayStation 5 主机的包装在以下方面使用可回收材料并减少塑料使用：

设计可完全回收的包装

通过使用卡片插件和纸浆缓冲托盘，避免使用泡沫聚苯乙烯或塑料托盘

用纸扎带代替塑料扎带

在可行的情况下取消用于电缆和说明手册的塑料保护袋

取消 PS5 配件包装的塑料展示窗，代替以封闭式卡盒

在外包装上采用折叠式而不是胶合式的挂钩/提手

此外，在 2021 年，索尼将在欧洲测试在实体游戏包装盒中使用从后工业废料中回收的聚丙烯。

该公司表示，其将继续复盘可以解决包装和产品中塑料使用问题的创新和技术可能性。在设计工程师、营销和运营团队的积极参与下，公司开发并实施了全新的全球资源节约型包装设计指南（涵盖资源使用、可回收性、塑料使用、油墨和粘合剂中的化学品、使用可回收材料等）。基于该指南，索尼也会考虑塑料替代方案。