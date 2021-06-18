为了营造良好的创新创业生态环境，帮助深度科技领域创业者加速升级，被三期学员们吹爆、反响超乎预期的原力加速营又将开启第四期 “原力觉醒·绝地归来” 之旅！！2021 年 6 月 18 日，越发 “成熟” 且 “活力” 的漕河泾第四期 “原力加速营” 在漕河泾创营·科技绿洲正式开营。

依托漕河泾科技创业中心在科技创新创业服务领域 30 多年的积累，以及漕河泾开发区 83 家国际 500 强的行业力量，第四期 “原力营” 将继续为学员搭建以 “资本”、“资源”、“知识”、“社群” 为核心的交流平台，聚焦深度科技，以 “精准融资” 和 “场景落地” 为目标赋能初创企业，助力企业加速完成新一轮蜕变升级。

新星闪耀 原力赋能

经过前三期的打磨，本期加速营再次优化升级，聚焦 “数字赋能，‘+’ 速创新”。从 2021 年 4 月起，原力加速营项目组开始着手招募、筛选第四期项目。通过老学员推荐、投资人选送和公开征集等渠道，共收到 200 多家企业的入营申请。经过审慎的筛选和评估，最终 24 个数字经济、智慧城市、万物智联领域发展的技术创新与行业应用的优质项目，获得入营通知，成为漕河泾第四期 “原力营” 的学员。

其中，来自宝山新业坊的光潾网络科技为中大型工业制造业企业市场营销部门提供 SaaS 营销自动化系统，现在服务的国际知名 500 强级别企业 100 余家；来自闵行的奕目科技国内唯一一家掌握光场相机光学设计、封装制造、图像三维渲染等全部软硬件核心技术的企业，早在 2012 年就开始研究光场技术，并在 2017 年推出了第一款具有自主知识产权的工业光场相机系统，在光场算法、光学设计、硬件封装上具备优势；漕河泾孵化培育的留学生创业企业近屿智能也加入了原力加速营，该公司拥有先进的篇章级语义识别算法和 Talent DNA 胜任力模型，旗下核心产品 AI 得贤招聘官 (AI RecruiTas) 运用 AI+RPA 招聘系统，已经过多家大型企业客户成功验证，可广泛应用于医疗、通讯、金融、银行、物流、教育、零售、快消、酒店、互联网、家政服务等行业。

除此之外，入营企业还包括聚焦连锁门店投资全生命周期管理的荣泽信息科技；研发多模态肿瘤热物理治疗技术的美杰医疗；基于人工智能的企业服务平台翀远智能科技；聚焦智能电梯管理平台的开发与运营的瀚霖信息科技；以大数据产融分析匹配招商资源的事途科技等 20 余家各个行业内正在冉冉升起的新星，他们将通过第四期 “原力加速营” 的赋能，有望成为各个领域的瞪羚企业。

亦师亦友 原力传承

依托漕河泾科技创业中心在科技创新创业服务领域 30 多年的积累，第四期原力加速营将为学员搭建一个近 2000 名校友的持续互助交流的社群平台，为深度科技领域的创新创业推波助澜。

在第四期开营仪式以 “原力的传承” 为主题的卓越校友见面会上，第一期优秀校友代表烜翊科技创始人罗宇阳、第二期优秀校友代表摩联信息创始人许刚、第三期优秀校友代表瀜矿科技创始人周小舟等作为卓越校友代表参加了授证仪式并接受了简短访谈。

在本次 “原力加速营” 课程中，我们同样邀请到众多业内口碑爆棚、实力超众，超级靠谱的创业导师共同助阵，其中包括博世智能科技总经理贺斌、鲲腾资本创始人、前阿里巴巴高级副总裁邱昌恒、昊君投资管理创始合伙人赵颖文、中联投资产管理副总经理陈钢、安永管理咨询合伙人彭昕、毕马威中国华东华西区资本市场税务服务合伙人肖鑫、光辉国际全球高级合伙人李婀珏、上海瀛东律师事务所合伙人马隽、上海交通大学/复旦大学特聘营销讲师曾子亮、赛迪工业和信息化研究院集团数字经济研究中心副总经理杨扬等行业领军人物。活动现场，上海市就业促进中心副处长柳涅倞上台为为原力营的新晋导师颁发导师证书。

资源资本 原力崛起

面对企业资本和贷款的难题，“原力加速营” 依托漕河泾开发区雄厚的金融投资力量，邀请到 100+国内领先合作机构共同参与该项目，多家知名投资机构也应邀前来与第四期原力加速营企业进行对接与指导。除股权投资外，原力企业还可提供最高 2000 万元低息信用贷款支持。

2021 年受疫情影响，不确定因素增加，但令人欣喜的是 “原力营” 校友群中不断有融资成功的好消息传来：“原力营” 一期学员博动医学完成 B 轮数亿元战略融资，上海科技创业投资进行战略注资，高瓴创投领投；三期学员瀜矿科技完成了由香港蔚来和上海源晗（拟）共同投资的数百万美元的融资；三期学员宾通智能完成 6000 万元 A 轮融资；腾讯关联企业入股三期学员宁盾科技；此外，一期学员湃道智能、二期学员熊猫遛娃各自获得千万级融资。经统计，三期原力加速营企业共有 29 家企业在入营后获得新一轮融资，累计融资超 16.2 亿元。同时，多家需要流动资金的项目获得了漕河泾科技型中小企业融资平台低息信用贷款支持，累计授信额度达到 5500 余万人民币。

在第四期原力加速营的课程中，我们还将为企业提供与多家 500 强跨国巨头深度交流与行业资源对接的机会，共同探讨未来创新发展的思路。

深耕专业 绝地归来

经过前三期原力加速营的复盘与商讨，我们总结了诸多 “办营” 的成功经验与不足。第四期原力加速营作为 “取其精华” 的 4.0 版，共安排了 10 天课程与活动，包括：数字化转型浪潮下企业战略梳理及数据价值重构、科技型中小企业融资策略与时机选择、数字化组织和动态薪酬绩效调整、直指决策的全面战略人才管理、科技企业税务合规与风险防范、营销体系的数字化转型及赋能，以及创业模拟沙盘、500 强跨国巨头深度交流与行业资源对接、导师问诊等创业核心资源内容。

开营仪式当天，原力营还邀请到了鲲腾资本创始人、前阿里巴巴高级副总裁邱昌恒先生就《数据化与互联网创业》主题进行了 “原力分享”。

在压轴的 “原力的崛起：炉边谈话” 圆桌环节，博世智能科技贺斌、赛迪工业和信息化研究院杨扬、亚马逊云科技段小蕾、靖亚资本何沛、光潾网络科技仇泯之、PANONY & PANews 毕彤彤等六位嘉宾围绕 “数字化转型为企业和产业发展带来的机遇和挑战” 话题，进行了一场跨界而有趣的圆桌讨论。

开营当天下午，“原力营” 核心创业课程也正式开讲。赛迪工业和信息化研究院集团数字经济研究中心副总经理杨扬老师，结合实际案例，就 “数字化转型浪潮下企业战略梳理及数据价值重构” 进行了精彩分享。

希望在原力加速营的加速下，崛起更多优秀的独角兽企业，愿创新的原力与你同在。