6 月 18 日，一径科技宣布完成数亿元 B 轮融资。本轮融资由英特尔资本和创新工场分别领投 B1 轮和 B2 轮，由华兴资本担任本轮融资独家财务顾问。

一径科技表示，本轮融资将主要用于一径科技常熟工厂产线生产自动化及产能提升的实现，加大产品及核心芯片研发投入，加速长距等新产品的相应开发，进一步推动乘用车前装量产。同时一径科技也将加大全系列产品的市场推广。

一径科技成立于 2017 年，是国内车规级 MEMS 激光雷达研发的先行者。该公司致力于提供高性能、小型集成化、可量产的车规级 MEMS 激光雷达产品，为无人驾驶汽车、机器人等人工智能应用赋予可靠稳定、宽视角、远距离及高分辨率的三维深度视觉能力。

四年来，一径科技已经摸索出了一套覆盖长距、中短距应用的 MEMS 激光雷达全套解决方案，其中，短距补盲雷达 ML-30s 已在 2020 年实现量产导入。公司旗下的两大车规 MEMS 激光雷达产品：ML-30s 短距补盲激光雷达和 ML-Xs 长距激光雷达，是目前市场上致力于解决车辆盲区及远距探测的领先方案，产品已通过多项重要国际标准的车规级认证。

上述两款产品已在多个关键细分领域，如商用车、AGV 机器人和 Robotaxi 等，实现商业化落地，并成功获得相关头部客户的定点订单，业务已在全球范围内进行布局。

一径科技的核心团队来自清华大学、复旦大学、康奈尔大学、马德里理工等国际高校，以及千寻位置、欧司朗、博世、Autoliv 等国际 Tier1 企业，创始人兼 CEO 石拓博士为集成光电子芯片的专家，拥有十余年集成光电芯片的研发和产业成功经验。

对于该轮融资，英特尔资本董事总经理、中国区总经理王天琳表示：“英特尔资本始终坚持 ‘长期主义’ 的投资理念，英特尔公司有着半个多世纪的创新史，我们也一直关注科技创新，相信伟大的技术往往需要时间来开发和积淀，我们看到了一径科技在技术创新和科技赋能上的潜能，未来，我们也会持续关注一径科技的发展，做一径科技创业路上的同路人。”

创新工场在此次融资中领投 B2 轮，创新工场董事长兼首席执行官李开复博士表示：“创新工场在自动驾驶领域数年来深度布局，已投资了多家领先的自动驾驶创业公司，持续看好、不断加码自动驾驶以及汽车智能化的大方向。从产业趋势上看，多个车企已宣布搭载激光雷达的车型。一径科技依托于其独特技术的 MEMS 固态激光雷达，其产品优异的性能极大提升了汽车、AGV、机器人的感知能力。创新工场相信一径科技会成长为一家全球领先的固态激光雷达公司。”

华兴资本董事总经理、财务顾问事业部负责人谢屹璟表示：“电动化和智能化是交通出行领域未来十年的主题，激光雷达作为汽车智能化中最关键的传感器，一直备受市场瞩目。激光雷达由于成本高、过车规难，已成为自动驾驶实现量产突破的障碍。一径科技在车规级固态激光雷达的研发中进行了大量创新，尤其是在核心芯片的研发方面取得了重大突破，实现了产品的高性能、高可靠、低成本，从而使得大规模量产上车成为可能。我们非常荣幸能够帮助一径科技完成该轮融资，期待未来在资本市场上能与一径科技有更多合作，华兴将继续助力一径科技的快速发展。”

对于本轮融资意义以及公司未来发展计划，一径科技创始人兼 CEO 石拓表示：“一径科技从成立之初就坚持走固态 MEMS 激光雷达的技术路线，近几年，激光雷达技术路线已经从早期的 ‘百花齐放’ 逐渐走向收敛、日趋明晰。凭借其便于大规模量产、未来降本空间显著、轻型化、以及车规级可靠性高等方面的突出优势，MEMS 技术路线正快速走向成熟，有望成为最快实现商业落地的固态技术路线。本轮成功融资对于公司的未来发展具有战略性意义，一方面这意味着 MEMS 激光雷达的产品性能和商业落地能力正获得越来越多的行业和市场认可，另一方面也让一径科技更有信心和底气去继续深度打磨产品，进一步开展技术创新和研发。”

展望未来，石拓表示：“我们将继续紧密围绕行业及客户的需求，不断寻求自我突破，坚持底层芯片和元器件的创新，开发更高性能的车规级高性能激光雷达，推动自动驾驶的商业化，让出行更安全。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。