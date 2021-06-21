华为与俄罗斯游戏发行商 MY.GAMES 及其 Whalekit 工作室（Whalekit Studio）合作，在应用商店 AppGallery 提供僵尸射击游戏《Left to Survive》。推出这款游戏时，AppGallery 提供了广泛的技术支持，在游戏中集成 Huawei Mobile Services（HMS）Core，并利用其营销资源进行发布推广。

MY.GAMES 还将为华为玩家提供独家促销和价值 25 美元的礼品包。

Whalekit 制作总监 Vasiliy Meshkoy 表示：“MY.GAMES 很高兴能够在 AppGallery 推出这款游戏。我们相信，《Left to Survive》一定能通过激动人心的快节奏游戏吸引世界各地的 AppGallery 用户。我们希望两家公司之间的合作能够超越《Left to Survive》，我们能够在 AppGallery 上推出更多游戏。”

两个团队密切合作，集成来自 HMS Core 的 HUAWEI IAP Kit 和 HUAWEI Ads Kit，这是由华为开发的丰富的开放式设备和云功能。

IAP Kit 可促进安全的应用内支付体验，让华为玩家能够提升游戏体验。同样地，Ads Kit 也使 MY.GAMES 能够为玩家提供促销活动，在不破坏游戏体验的情况下将视野扩展到其他内容。