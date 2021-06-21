为进一步贯彻创新驱动发展战略，以党史学习引领业务发展、以金融力量赋能科技创新，全面落实市委市政府关于更好发挥国资国企在服务构建新发展格局中重要支撑作用的工作要求，推动构建市属国企创新发展新格局，6 月 21 日下午，上海临港经济发展（集团）有限公司（下称 “临港集团”）与上海农商银行联合举办 “党建引领 科创启航” 科创金融战略合作暨 “临港园区科创贷” 产品发布仪式，以产业与金融的深度融合，共同提升科创企业融资服务能力和水平，助力我国科技自立自强。临港新片区党工委副书记、临港集团党委书记、董事长袁国华，党委副书记、总裁吕鸣，党委委员、副总裁刘伟，以及上海农商银行党委书记、董事长徐力，党委副书记、副董事长、行长顾建忠，副行长应长明，以及临港集团其他主要领导、下辖园区负责人、上海农商银行总行相关部门及各分支机构负责人，临港辖内园区企业代表等一同出席了本次战略合作暨专项方案发布活动。

活动现场，袁国华董事长和徐力董事长分别代表临港集团与上海农商银行为活动致辞，双方紧密围绕 “党建引领创新发展 推动科技自立自强” 的共同愿景，表达了提升临港集团自身创新发展能力和金融服务产业创新发展能力的决心，上海农商银行副行长应长明对 “临港园区科创贷” 方案进行了介绍，全面讲述了上海农商银行为提升科创金融服务能力、培育壮大前沿技术产业，针对临港集团园区发布的专项科创产品服务方案，介绍了该行此后一系列为推动科创企业发展的机制举措，并由临港集团董事长袁国华、总裁吕鸣以及上海农商银行董事长徐力、行长顾建忠一同启动产品上线仪式，标志着上海农商银行精准服务临港园区内科创企业的经营发展，提供全方位多层级综合金融服务迈出重要的一步。活动中，临港集团金融发展部总监周广宇还为上海农商银行普惠金融部总经理邱鹤良授予感谢铭牌，为此次度身定制针对集团全辖园区科创企业的特色产品，表示感谢。

值此建党百年之际，临港集团副总经济师翁巍，上海农商银行普惠金融部总经理邱鹤良分别代表临港集团科产部（科投公司）与上海农商行总行普惠金融部签署党建共建协议，以党建引领业务发展，以金融赋能科技创新，建立科创金融战略合作。

此后，上海农商银行经营单位负责人代表分别与临港集团下辖园区企业代表签署了银企合作协议，最后，上海农商银行新片区支行、园区企业后临港松江园区主要负责人、主要负责人以及签约企业代表为与会嘉宾带来了精彩的分享内容。

袁国华董事长在致辞中表示经过多年发展，临港园区实现了 “统一品牌、跨区布局、多点联动、协同发展” 的发展格局，在上海市 16 个区、37 个街镇建设了多层次、多功能、多形态的产业园区，聚集了 11000 余家企业，其中有近三分之一是中小型科技企业，一方面潜力大、发展快，是园区发展的活力之源，同时也面临着资产少、融资难、融资贵等痛点堵点问题。这次 “临港园区科创贷” 产品的推出，必将帮助大家克服成长道路上的阶段性困难，成为企业发展成熟的重要助力。同时，园区最终的成功，就是与企业结成命运共同体，随着这次科创贷产品的发布及逐步推广，以及后续临港园区 “科创之星” 评选等活动开展，我们也将不断丰富临港科创服务内涵，为中小型科技企业提供源源不断的阳光雨露和成长沃土，与大家共赢发展、共筑成功！。

徐力董事长对服务科创企业，重点解决普惠科创企业融资难点和痛点，聚焦 “科创、信用、精准、高效” 的服务理念表达了强烈的信心，他表示上海农商银行作为本地法人银行，坚定以 “普惠金融助力百姓美好生活” 为使命，聚焦 “三农”、小微、科创、百姓民生，提供可获得、可负担、可持续的金融服务，充分重视创新转型工作，努力提升对实体经济和制造业的服务能力，将金融资源惠及更广大的普惠民生领域。此次，上海农商银行携手临港集团，以 “临港园区科创贷” 特色方案为抓手，整合金融与产业资源，精准滴灌中小科创企业，为企业提供全方位、多层级、普惠性的综合金融服务。

本次 “党建引领 科创启航” 科创金融战略合作暨 “临港园区科创贷” 产品发布仪式的成功举办，标志着临港集团与上海农商银行将以党建工作为引领，结合党史学习教育，以 “党建+金融” 为载体，开展园区、企业、银行联动共建活动，探索 “党建+金融”“党支部+园区” 模式，发挥党支部密切联系群众的优势，为科创企业办好事、办实事，怀抱党性初心 “一门心思” 做好普惠金融、科创金融等群众服务工作，切实提升金融服务质量，促进党建和业务深度融合，未来，临港集团将联合上海农商银行着力提升集团园区科技创新策源和高端产业引领功能，力争培育一批服务于国家战略、突破关键 “卡脖子” 核心技术，代表临港园区科创实力和科创潜力的 “临港园区科创之星” 企业，以切实行动响应科技自立自强的时代号召，响应上海全球科创中心建设从框架体系形成向核心功能提升不断迈进。

本次 “临港园区科创贷” 特色方案，聚焦临港园区内拥有核心技术、科技创新能力突出的优质科创企业，其核心亮点在于：

（1）聚焦科创，信用为主，注重可获得。构建以科创技术为信用价值的授信体系，通过科创企业评价标准对企业精准画像，分层分类为一星、二星、三星，从而设定差异化授信机制。配套以信用方式为主，以多种增信方式为辅的全方位信贷支持。打造以信用贷款为核心、科创元素为标准的信贷工厂，提升金融服务可获得。

（2）聚焦首贷，优惠利率，注重可负担。充分重视从未在金融机构获得过贷款的中小型科创企业的金融需求。以发展潜力、核心技术、科技含量等多维度评判企业资质，对于首贷户优惠利率支持，着力破解征信白户 “融资难、融资贵” 等问题。旨在扩大首贷初创企业的覆盖面，提供更实惠、便捷、合意的金融服务。

（3）聚焦发展，中长期限，注重可持续。针对核心技术强、科技创新能力突出的优质科创企业，授信期限最长可至三年。同时支持增量续贷，提供各阶段全生命周期的金融服务，陪伴每一家科创企业成长。

临港集团、上海农商银行建立的合作机制与 “临港园区科创贷” 专项金融服务方案的推出，以 “百园万企” 战略地图为主线全面部署落实，通过双方资源整合、名单互荐、渠道共通，在普惠科创服务领域不断创新金融产品，全力支持园区产业的高质量发展，满足科创企业从初期到稳定发展各个时期的金融需求，加快赋能临港集团辖内园区科创企业的持续成长与发展，