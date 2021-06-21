6 月 21 日，北京医准智能科技有限公司（以下简称：医准智能）宣布完成 C 轮融资，本轮融资由博远资本领投，盛宇投资和沂景资本跟投，汉能投资担任独家财务顾问。本轮融资资金将用于加大原有技术研发投入，持续完善全流程、智能化、多设备的 AI 产品矩阵，加速产品在各级医疗机构落地部署，推动医院智慧化建设进程全面覆盖。

医准智能已完成今年第二笔融资，距离上一轮融资仅时隔三个月。医准智能在 2021 年上半年总融资金额已达数亿元人民币。

医准智能成立于 2017 年底，是一家专注于人工智能辅助医疗影像诊断的公司。医准智能运用人工智能技术为医疗赋能，通过技术创新与探索，构建了完备的人工智能辅助分析产品体系及科研生态，基于实际临床需求，针对不同应用场景、不同病种、不同影像设备打造出全方位 AI 影像辅助分析系列产品矩阵；推出覆盖胸部、乳腺、冠脉等多部位、多设备的系统性解决方案，例如实现从乳腺筛查管理到诊断分析的全栈式乳腺智能分析解决方案及覆盖八大病种胸部 CT 多病种智能解决方案，开启多维产品矩阵，并与硬件厂商建立紧密联系，全面赋能智慧医疗快速落地。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。