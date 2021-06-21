专注打造基于半成品食材（预制菜）研发到供应链的三餐有料，近日获得数千万元 A+轮战略融资。本轮融资由众海投资领投、梅花创投跟投。

三餐有料母公司为厦门禾苗优品科技有限公司，是国内冷链食材供应链 B2B 平台 “冻品在线” 集团独立孵化的新零售公司。第一家三餐有料社区门店于 2020 年底落地。三餐有料在诞生后以极短时间完成了由梅花创投和英诺天使基金的两轮融资，目前再次获得数千万元投资，这是它半年内完成的第三轮融资。

跟其他主要消费客群偏老龄化的连锁火锅食材超市不同，三餐有料定位的是年轻消费群体，瞄准的是这部分人群创造的增量市场。三餐有料通过布局预制菜食材的社区连锁门店，以及写字楼、公寓的 24 小时无人自助智能柜等终端零售渠道，将方便、美味的半成品预制菜带给更多的 C 端消费者，解决都市年轻人在忙碌的现代生活方式下 “没有时间做饭”、“不会做饭”，却又想吃好的吃饭难题。

目前，三餐有料已在福建地区落地数十家包括智能柜在内的零售门店，提供了早餐面点、中式正餐、西式牛排、火锅食材以及网红菜品等多种产品品类。

此外，三餐有料品牌在近日全新升级成为 2.0 形象店——“快吃饭食材研究所”，门店整体形象更加年轻时尚。

在产品品类和就餐场景上，三餐有料 2.0 形象店通过对来自于 1.0 门店前端的半成品预制菜零售销售数据分析，精细化深挖 “一人食” 和 “儿童餐” 等场景，将产品体系进一步优化为单人舒食、一步烹调、大师秘籍、宝贝超有料、网红爆品和便利西餐等六大模块。

同时，三餐有料自有品牌商品基于数据化的分析基础，也在不断地研发中。目前门店在售的自主品牌包括了 “澳野禾牛”、“原气深海”、“三餐有料” 等，包含了多种口味的小龙虾、原切牛排、中式牛腩、肥牛卷、烤鱼、拌面系列等数量可观的美味菜品。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。